Газопровод Nabucco вернули в список приоритетных проектов ЕС

Газопровод Nabucco будет поставлять объемы газа, удовлетворяющие около пяти процентов всего потребления топлива странами Европы. Топливо будет перекачиваться из региона Каспийского моря и Средней Азии, а пропускная мощность трубопровода планируется на уровне 30 миллиардов кубометров газа в год. Основная трудность проекта заключается в том, что государства, которые бы обеспечили загрузку Nabucco, до сих пор не найдены.