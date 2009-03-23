Газопровод Nabucco вернули в список приоритетных проектов ЕС

Об этом заявил польский министр по делам ЕС Миколай Довгелевич (Mikolaj Dowgielewicz), сообщает агентство EurActiv. Проект Nabucco, который предполагает строительство газопровода из каспийского региона в Европу в обход России, было решено исключить из списка приоритетных задач ЕС 17 марта 2009 года.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что повторного включения Nabucco в список приоритетных проектов добились правительства стран Центральной и Восточной Европы. Наибольшее сопротивление оказывали власти Германии. По мнению немецкого канцлера Ангелы Меркель, Евросоюзу и без Nabucco есть куда инвестировать бюджетные средства.
Список приоритетных проектов был включен в общеевропейский план стимулирования экономики, представленный Еврокомиссией осенью 2008 года. Согласно документу, на строительство Nabucco будет потрачено 200 миллионов евро свободных средств бюджета ЕС. Ранее планировалось инвестировать в проект 250 миллионов евро. Теперь Nabucco, наравне с другими проектами, считается основой энергетической безопасности Европы. Как ожидается, газопровод должен будет снизить зависимость ЕС от поставок газа из России.
В общей сложности на реализацию энергетических проектов ЕС запланировал выделение 2 миллиардов евро в 2009 году и 1,975 миллиарда евро в 2010-м.
17 марта ЕС решил внести Nabucco в другой раздел общеевропейского плана стимулирования экономики, который называется "Южный газовый коридор" (Southern gas corridor). Этот раздел предусматривает реализацию ряда энергетических проектов на юге Европы, включая строительство газопровода ITGI от ионийского побережья Греции до Италии.
Газопровод Nabucco будет поставлять объемы газа, удовлетворяющие около пяти процентов всего потребления топлива странами Европы. Топливо будет перекачиваться из региона Каспийского моря и Средней Азии, а пропускная мощность трубопровода планируется на уровне 30 миллиардов кубометров газа в год. Основная трудность проекта заключается в том, что государства, которые бы обеспечили загрузку Nabucco, до сих пор не найдены.
Экспортеры из Средней Азии работают с Россией и Китаем, торговые взаимоотношения с Ираном ограничены международными санкциями, а мощностей Азербайджана для полной загрузки не хватит.
Ранее приглашение участвовать в проекте Nabucco получила российская компания "Газпром", однако 16 марта 2009 года отвергла его. По словам председателя правления газовой компании Александра Медведева, для "Газпрома" целевым является проект "Южный поток" (South Stream).
"Южный поток" считается конкурентом Nabucco. Этот газопровод пройдет по дну Черного моря и территории балканских стран в Центральную и Южную Европу. "Южный поток" будет вводиться в эксплуатацию постепенно с 2015 по 2024 год. Как ожидается, пропускная мощность трубопровода составит 47 миллиардов кубометров в год.