Гаишников обяжут оказывать помощь пострадавшим в ДТП

Как отмечают специалисты, сейчас в России почти треть погибших в ДТП умирают из-за того, что им не оказали вовремя хотя бы первую медицинскую помощь. А сотрудники ГИБДД, прибывающие на место аварии, боятся помогать пострадавшим из-за отсутствия необходимых навыков. Однако, по замыслу авторов законопроекта, уметь оказывать помощь на месте ДТП должны не только гаишники, но и "другие лица, имеющие необходимую подготовку" - то есть, и обычные водители, которых этому учат еще в автошколах.