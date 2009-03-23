Гаишников обяжут оказывать помощь пострадавшим в ДТП

По мнению депутатов, это позволит сократить число жертв в авариях, которые не доживают до приезда врачей.
Как отмечают специалисты, сейчас в России почти треть погибших в ДТП умирают из-за того, что им не оказали вовремя хотя бы первую медицинскую помощь. А сотрудники ГИБДД, прибывающие на место аварии, боятся помогать пострадавшим из-за отсутствия необходимых навыков. Однако, по замыслу авторов законопроекта, уметь оказывать помощь на месте ДТП должны не только гаишники, но и "другие лица, имеющие необходимую подготовку" - то есть, и обычные водители, которых этому учат еще в автошколах.
Эксперты, между тем, считают, что вместо того, чтобы заставлять инспекторов и водителей оказывать не всегда квалифицированную первую помощь, депутаты могли бы разработать меры по сокращению времени прибытия на место ДТП медиков и сотрудников МЧС. "Многие водители не станут помогать пострадавшим в аварии хотя бы потому, что побоятся сделать это неправильно и стать виновными в оказании неквалифицированной помощи, что грозит им уголовным делом", - считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
При этом Травин отмечает, что в Европе полицейских обучают не только остановить кровотечение, но и принять роды. "Там для правоохранителя принять на дороге роды - все равно, что квитанцию о штрафе выписать, норма жизни. У нас же, если гаишник принял роды, о нем узнает вся страна, его показывают по всем каналам ТВ и вручают орден за мужество", - добавил он.