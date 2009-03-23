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Гаишников обяжут оказывать помощь пострадавшим в ДТП

23 марта 2009, 13:15
В Госдуму внесены поправки в закон "Об охране здоровья", которые обяжут сотрудников ГИБДД, пожарных и милиционеров оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП не дожидаясь прибытия скорой помощи.

По мнению депутатов, это позволит сократить число жертв в авариях, которые не доживают до приезда врачей.

Как отмечают специалисты, сейчас в России почти треть погибших в ДТП умирают из-за того, что им не оказали вовремя хотя бы первую медицинскую помощь. А сотрудники ГИБДД, прибывающие на место аварии, боятся помогать пострадавшим из-за отсутствия необходимых навыков. Однако, по замыслу авторов законопроекта, уметь оказывать помощь на месте ДТП должны не только гаишники, но и "другие лица, имеющие необходимую подготовку" - то есть, и обычные водители, которых этому учат еще в автошколах.

Эксперты, между тем, считают, что вместо того, чтобы заставлять инспекторов и водителей оказывать не всегда квалифицированную первую помощь, депутаты могли бы разработать меры по сокращению времени прибытия на место ДТП медиков и сотрудников МЧС. "Многие водители не станут помогать пострадавшим в аварии хотя бы потому, что побоятся сделать это неправильно и стать виновными в оказании неквалифицированной помощи, что грозит им уголовным делом", - считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

При этом Травин отмечает, что в Европе полицейских обучают не только остановить кровотечение, но и принять роды. "Там для правоохранителя принять на дороге роды - все равно, что квитанцию о штрафе выписать, норма жизни. У нас же, если гаишник принял роды, о нем узнает вся страна, его показывают по всем каналам ТВ и вручают орден за мужество", - добавил он.

#Новости#Законодательство#Транспорт#Ксения#Общество
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