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Fortum продолжает реализацию инвестиционной программы в Тюменской области

23 марта 2009, 14:21
Финская корпорация Fortum, основной акционер ОАО «ТГК-10» (93, 4% акций), продолжает реализацию инвестиционной программы в Тюменской области.
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Тюмень

Как сообщили в пресс-службе ТГК-10, в рамках программы в Тюмени реализуется проект по строительству второго энергоблока ТЭЦ-1 (ПГУ-190/220). Уже закончена подготовка площадки, в стадии завершения фундамент паровой турбины, готов фундамент под котел энергоблока, на 30% собран каркас котла. Большая часть оборудования уже поступило на станцию. Остальное находится на заводах-изготовителях и будет доставлено в соответствии с графиком. Ежедневно на площадке работают порядка 100 человек, в зависимости от потребностей производства.

Напомним, что оборудование, входящее в состав газотурбинной установки блока заказано итальянскому заводу «Ansaldo Energia» (г. Генуя), а заказ на изготовление паровой турбины получило ОАО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург). В настоящее время специалисты ТГК-10 отправились в Санкт-Петербург, чтобы убедиться в качестве исполнения заказа.

Реализация проекта увеличит мощность станции на 190 мВт электрической и 225 Гкалл тепловой энергии, улучшит экономические и экологические показатели станции. Fortum вкладывает в проект 8 млрд. рублей.

В пресс-службе компании добавили, что в рамках реконструкции на Тобольской ТЭЦ продолжается реализация проекта по установке приключенной турбины К-110–1, 6. Пуск турбины увеличит мощность станции до 662 МВт. Отметим, что этот проект позволит полностью задействовать в производственном цикле уже существующее на станции оборудование.

Новая турбина устанавливается дополнительно к уже существующей и будет использовать отработанный пар. Строительство и ввод котла № 9 производительностью 500 тонн пара в час обеспечит работу турбины Р-100 и приключенной турбины К-110–1, 6. Это позволит вырабатывать дополнительно 210 МВт электрической мощности.

#Новости#ТЭЦ-2#Тюмень#Ксения#Экономика
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