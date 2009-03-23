Fortum продолжает реализацию инвестиционной программы в Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ТГК-10, в рамках программы в Тюмени реализуется проект по строительству второго энергоблока ТЭЦ-1 (ПГУ-190/220). Уже закончена подготовка площадки, в стадии завершения фундамент паровой турбины, готов фундамент под котел энергоблока, на 30% собран каркас котла. Большая часть оборудования уже поступило на станцию. Остальное находится на заводах-изготовителях и будет доставлено в соответствии с графиком. Ежедневно на площадке работают порядка 100 человек, в зависимости от потребностей производства.
Напомним, что оборудование, входящее в состав газотурбинной установки блока заказано итальянскому заводу «Ansaldo Energia» (г. Генуя), а заказ на изготовление паровой турбины получило ОАО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург). В настоящее время специалисты ТГК-10 отправились в Санкт-Петербург, чтобы убедиться в качестве исполнения заказа.
Реализация проекта увеличит мощность станции на 190 мВт электрической и 225 Гкалл тепловой энергии, улучшит экономические и экологические показатели станции. Fortum вкладывает в проект 8 млрд. рублей.
В пресс-службе компании добавили, что в рамках реконструкции на Тобольской ТЭЦ продолжается реализация проекта по установке приключенной турбины К-110–1, 6. Пуск турбины увеличит мощность станции до 662 МВт. Отметим, что этот проект позволит полностью задействовать в производственном цикле уже существующее на станции оборудование.
Новая турбина устанавливается дополнительно к уже существующей и будет использовать отработанный пар. Строительство и ввод котла № 9 производительностью 500 тонн пара в час обеспечит работу турбины Р-100 и приключенной турбины К-110–1, 6. Это позволит вырабатывать дополнительно 210 МВт электрической мощности.