Fortum продолжает реализацию инвестиционной программы в Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ТГК-10, в рамках программы в Тюмени реализуется проект по строительству второго энергоблока ТЭЦ-1 (ПГУ-190/220). Уже закончена подготовка площадки, в стадии завершения фундамент паровой турбины, готов фундамент под котел энергоблока, на 30% собран каркас котла. Большая часть оборудования уже поступило на станцию. Остальное находится на заводах-изготовителях и будет доставлено в соответствии с графиком. Ежедневно на площадке работают порядка 100 человек, в зависимости от потребностей производства.