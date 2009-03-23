Брюс Уиллис женился

На церемонии бракосочетания, которая прошла в субботу на островах Теркс и Кайкос в Карибском море, присутствовали бывшая жена Уиллиса актриса
Деми Мур, их три дочери, а также всемирно известная поп-звезда Мадонна.
32-летняя Хеминг ранее рекламировала линию нижнего белья Victoria's Secret.
О готовящейся свадьбе стало известно в четверг, хотя тогда представители Уиллиса отказывались давать комментарии по этому поводу.
Уиллис и Мур поженились в 1987 году, а расстались в 2000-м. У них трое общих дочерей.