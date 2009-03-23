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Брюс Уиллис женился

23 марта 2009, 09:37
Известный американский киноактер 54-летний Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, сообщил представитель актера.

На церемонии бракосочетания, которая прошла в субботу на островах Теркс и Кайкос в Карибском море, присутствовали бывшая жена Уиллиса актриса

Деми Мур, их три дочери, а также всемирно известная поп-звезда Мадонна.

32-летняя Хеминг ранее рекламировала линию нижнего белья Victoria's Secret.

О готовящейся свадьбе стало известно в четверг, хотя тогда представители Уиллиса отказывались давать комментарии по этому поводу.

Уиллис и Мур поженились в 1987 году, а расстались в 2000-м. У них трое общих дочерей.

#Новости#Известные люди#Ксения#Общество
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