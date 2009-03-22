Медведев отправил в отставку губернатора Мурманской области

"В связи с заявлением губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 19 федерального закона 184 ФЗ "Об общих принципах организации законодательной (представительной) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ", постановляю, 1. Принять отставку губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова по собственному желанию.