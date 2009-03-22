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Медведев отправил в отставку губернатора Мурманской области

22 марта 2009, 13:42
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в тексте президентского постановления говорится:

"В связи с заявлением губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 19 федерального закона 184 ФЗ "Об общих принципах организации законодательной (представительной) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ", постановляю, 1. Принять отставку губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова по собственному желанию.

2. Назначить Дмитриенко Дмитрия Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской о области на период до вступления в должность лица , наделенного полномочиями губернатора Мурманской области.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания".

#Новости#Медведев#Политика#Таня
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