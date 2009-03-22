Хиддинк впервые проиграл с "Челси"

Российский нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко не принял участия в матче: он попал в заявку, но не вышел на поле. В последнее время тренер "Тоттенхэма" не включает россиянина в основной состав. 15 марта Павлюченко остался в запасе в матче чемпионата Англии против "Астон Виллы" (2:1), а 16 марта сыграл за дубль своей команды в матче с дублем "Челси".
В другом матче очередного тура английской премьер-лиги лидер чемпионата "Манчестер Юнайтед" в гостях проиграл "Фулхэму" 0:2. Это поражение стало для "Манчестера" вторым подряд: 14 марта команда Алекса Фергюсона уступила "Ливерпулю" с разгромным счетом 1:4. По ходу матча с "Фулхэмом" арбитр удалил двух футболистов "Манчестера". На 18-й минуте красную карточку получил Пол Скоулз, а в концовке встречи после двух предупреждений поле покинул Уэйн Руни.