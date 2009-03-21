Жена Барака Обамы разбила огород на лужайке Белого дома

Мишель подчеркнула, что свежие овощи - это вкусная и здоровая пища. "Мы с дочерьми, которым семь и десять лет, пришли к выводу, что овощи нам больше нравятся, если они вкусные", - сказала Обама. Также она поделилась своими планами устроить рядом с Белым домом еще и улей с пчелами, однако призналась, что эта ее идея у дочерей поддержки не нашла.