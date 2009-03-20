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Весенний призыв в армию станет рекордным

20 марта 2009, 09:45
В России в период весеннего призыва для прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ и других войсках будут привлечены 305 тысяч человек, что более чем в два раза превышает прошлогодний набор.

Об этом сообщил замглавы Генштаба.

"Весенний призыв будет самым большим по численности призывного контингента в новейшей российской истории. В армию и на флот, а также в войска других силовых структур планируется призвать 305 тысяч молодых россиян", - сказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Смирнов.

Он напомнил, что в прошлом году весной были призваны 133 тысячи человека. Таким образом, нынешний весенний призыв станет рекордным. По словам генерала, все необходимые нормативно-правовые документы по призыву уже подготовлены. Отметим, что в России весенний призыв стартует 1 апреля.

#Новости#Россия#Армия#Ксения#Общество
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