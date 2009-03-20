Весенний призыв в армию станет рекордным

Об этом сообщил замглавы Генштаба.
"Весенний призыв будет самым большим по численности призывного контингента в новейшей российской истории. В армию и на флот, а также в войска других силовых структур планируется призвать 305 тысяч молодых россиян", - сказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Смирнов.
Он напомнил, что в прошлом году весной были призваны 133 тысячи человека. Таким образом, нынешний весенний призыв станет рекордным. По словам генерала, все необходимые нормативно-правовые документы по призыву уже подготовлены. Отметим, что в России весенний призыв стартует 1 апреля.