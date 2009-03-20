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В Тюмени милиционер похитил у исполнительного директора организации более 30 тысяч рублей

20 марта 2009, 10:37
Следственным отделом по Центральному округу Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Петропаловского, подозреваемого в мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения.
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Тюмень

Как установлено следствием, в июле 2008 года к майору милиции Петропавловскому, являвшемуся начальником пульта централизованной охраны № 1 ОВО при УВД Центрального округа Тюмени, обратился исполнительный директор коммерческого предприятия с просьбой установить в принадлежащем его родственнице помещении охранную сигнализацию.

В нарушение порядка приёма заявок на установку охранно-пожарной сигнализации, зная, что работа по оборудованию объектов системами сигнализации не входит в полномочия отдела вневедомственной охраны, офицер предложил обратившемуся оплатить указанные услуги. Введённый сотрудником милиции в заблуждение, коммерсант передал ему более 30 тыс. рублей.

Через некоторое время милиционер предоставил заказчику фиктивную смету, из которой следовало, что работы выполнены. Между тем, фактически никто к монтажу охранной сигнализации не приступал, а денежные средства были присвоены Петропавловским и потрачены на собственные нужды.

О совершённом преступлении стало известно после того, как потерпевший обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

По результатам проведённой проверки следователем принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего должностного положения).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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