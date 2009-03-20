В Тюмени милиционер похитил у исполнительного директора организации более 30 тысяч рублей

Через некоторое время милиционер предоставил заказчику фиктивную смету, из которой следовало, что работы выполнены. Между тем, фактически никто к монтажу охранной сигнализации не приступал, а денежные средства были присвоены Петропавловским и потрачены на собственные нужды.