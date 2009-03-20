Тюменцы стали меньше болеть гепатитом В

Не зарегистрировано случаев заболевания дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, краснухой.
Однако в регионе отмечается рост заболеваемости неуправляемыми средствами специфической профилактики воздушно-капельными инфекциями. Так, заболеваемость скарлатиной и менингококковой инфекцией выросла на 15 процентов, ветряной оспой на 26 процентов.
В группе острых кишечных инфекций за январь-февраль зарегистрировано снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента, в том числе дизентерией – в 2,2 раза, ротавирусной инфекцией более чем на 20 процентов.