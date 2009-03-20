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Тюменцы стали меньше болеть гепатитом В

20 марта 2009, 12:22
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, за два месяца текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2008 года отмечается снижение заболеваемости коклюшем более чем в два раза, гепатитом В – в полтора раза.

Не зарегистрировано случаев заболевания дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, краснухой.

Однако в регионе отмечается рост заболеваемости неуправляемыми средствами специфической профилактики воздушно-капельными инфекциями. Так, заболеваемость скарлатиной и менингококковой инфекцией выросла на 15 процентов, ветряной оспой на 26 процентов.

В группе острых кишечных инфекций за январь-февраль зарегистрировано снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента, в том числе дизентерией – в 2,2 раза, ротавирусной инфекцией более чем на 20 процентов.

#Новости#Медицина#Тюмень#Здоровье#Ксения#Общество
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