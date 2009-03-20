Тюменцы стали меньше болеть гепатитом В

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, за два месяца текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2008 года отмечается снижение заболеваемости коклюшем более чем в два раза, гепатитом В – в полтора раза.

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