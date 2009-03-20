Сбербанк не намерен банкротить группу "ГАЗ"

"Мы поддерживаем добросовестных заемщиков, которые хотя и столкнулись с трудностями, но могут восстановить свою платежеспособность", – сказал Г. Греф. Он заявил: "Если мы займем жесткую позицию по всем должникам, то с нашими активами в 7,5 трлн. руб. мы обанкротим пол-экономики страны". По словам Г. Грефа, в случае если должник проявляет недобросовестность и выводит активы, то Сбербанк будет действовать максимально жестко, чтобы вернуть долг.