Сбербанк не намерен банкротить группу "ГАЗ"

По его словам, Сбербанк считает нецелесообразным с точки зрения своих интересов банкротить этого заемщика. "В этом случае мы точно не получим того возврата, который хотели бы видеть", – сказал Г. Греф, подчеркнув, что в группе "ГАЗ" работает эффективная команда, которая представила кредиторам план действий в кризисных условиях. В соответствии с этим планом, группа "ГАЗ" намерена сократить свои расходы на 35%.
"Мы поддерживаем добросовестных заемщиков, которые хотя и столкнулись с трудностями, но могут восстановить свою платежеспособность", – сказал Г. Греф. Он заявил: "Если мы займем жесткую позицию по всем должникам, то с нашими активами в 7,5 трлн. руб. мы обанкротим пол-экономики страны". По словам Г. Грефа, в случае если должник проявляет недобросовестность и выводит активы, то Сбербанк будет действовать максимально жестко, чтобы вернуть долг.
Доля трех крупнейших госбанков – ВТБ, Сбербанка и ВЭБа – в общем объеме долга группы "ГАЗ" составляет около 30%.
Напомним, группа "ГАЗ" в рамках реализации программы по повышению устойчивости предприятий в период кризиса на 2009 г. намерена сэкономить 20 млрд. руб. Основные направления программы включают: снижение себестоимости продукции на 20%, создание "бюджетных" модификаций продукции, предложение дополнительных услуг потребителям, активизацию продаж, сокращение затрат на сбытовую логистику на 10%, снижение оборотного капитала, реструктуризацию действующих производств (консервирование неиспользуемых площадей на производственных площадках для сокращения расходов на их содержание), повышение квалификации персонала, направленное на сохранение рабочих мест в условиях снижения производства.