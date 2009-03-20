Samsung открыл виртуальный видеопрокат

Видео из онлайнового магазина Samsung можно скачать как на мобильный телефон, так и на настольный компьютер или ноутбук. В будущем компания рассчитывает расширить функционал этого сервиса, чтобы скачивать фильмы могли владельцы мультимедийных плееров, а также цифровых телевизоров Samsung.