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Samsung открыл виртуальный видеопрокат

20 марта 2009, 09:39
Компания Samsung предлагает посетителям своего онлайнового магазина мобильных приложений взять напрокат видео, сообщает TechRadar.

В настоящее время в онлайновом магазине Samsung доступно более тысячи фильмов и телевизионных шоу.

Видеоконтент для онлайнового магазина Samsung поставляют компании Warner Bros., Paramount, Universal и Momentum Pictures. Стоимость проката составляет от 3,6 доллара в сутки, покупка видео обойдется минимум в семь долларов.

Видео из онлайнового магазина Samsung можно скачать как на мобильный телефон, так и на настольный компьютер или ноутбук. В будущем компания рассчитывает расширить функционал этого сервиса, чтобы скачивать фильмы могли владельцы мультимедийных плееров, а также цифровых телевизоров Samsung.

В январе 2008 года функция видеопроката появилась в онлайновом магазине iTunes компании Apple. Стоимость проката в iTunes составляет 2,99 доллара за обычный фильм и 3,99 доллара за только что вышедший. На доллар дороже обойдутся фильмы в формате высокой четкости.

#Новости#Samsung#Интернет#Таня#Общество
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