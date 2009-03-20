Samsung открыл виртуальный видеопрокат

В настоящее время в онлайновом магазине Samsung доступно более тысячи фильмов и телевизионных шоу.
Видеоконтент для онлайнового магазина Samsung поставляют компании Warner Bros., Paramount, Universal и Momentum Pictures. Стоимость проката составляет от 3,6 доллара в сутки, покупка видео обойдется минимум в семь долларов.
Видео из онлайнового магазина Samsung можно скачать как на мобильный телефон, так и на настольный компьютер или ноутбук. В будущем компания рассчитывает расширить функционал этого сервиса, чтобы скачивать фильмы могли владельцы мультимедийных плееров, а также цифровых телевизоров Samsung.
В январе 2008 года функция видеопроката появилась в онлайновом магазине iTunes компании Apple. Стоимость проката в iTunes составляет 2,99 доллара за обычный фильм и 3,99 доллара за только что вышедший. На доллар дороже обойдутся фильмы в формате высокой четкости.