Россиянам не на что покупать автомобили

В сложившейся ситуации многим россиянам приходится экономить и откладывать крупные покупки на потом. В частности, мало кто в настоящее время планирует приобретение автомобиля.
Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 85% опрошенных, не имеющих машины, не собираются ее покупать в ближайшие год-два. Автовладельцы в свою очередь пока не спешат менять свои автомобили на новые. В условиях нестабильности люди предпочитают оставлять деньги “на черный день”, а не тратить их на дорогие покупки.
Если в прошлом году большинство автолюбителей были готовы поменять машину уже после двух-трех лет эксплуатации, то сейчас срок владения автомобилем может увеличиться до четырех-пяти лет, если не больше, ведь новая иномарка способна выдержать 100-150 тысяч километров пробега без особых проблем. Еще одно недавно проведенное исследование ВЦИОМ показало, что 24% из тех, кто все же планирует приобретение автомобиля в этом году, намерены отдать предпочтение подержанным иномаркам.
Как полагают специалисты, в ближайшей перспективе на один новый автомобиль будет продаваться два-три подержанных. Это обусловлено как падением на рынке новых авто, так и уже сформировавшимся огромным парком иномарок (12 млн. машин), часть которого будет активно перепродаваться на вторичном рынке. Однако прогнозировать бурное развитие рынка машин с пробегом в России пока рано.
Во-первых, если заградительные пошлины вызвали увеличение цен на новые автомобили импортного производства в среднем на 7%, то цены на автомобили с пробегом в зависимости от объема двигателя и возраста выросли примерно в два раза. Так что реальный спрос на привезенные из-за границы подержанные машины пока невелик. Доля б/у машин составила всего 10% от общего количества автомобилей, импортированных в РФ в начале текущего года, – заградительные пошлины “в поддержку отечественного автопрома” были направлены главным образом против б/у автомобилей.
Во-вторых, дилерский рынок подержанных автомобилей в России еще не развит. Приток подержанных авто из-за границы практически иссяк, остается работать с теми авто, которые уже есть на рынке. Работать с подержанными авто хотят многие, тем более что с 1 апреля будет устранено одно из главных препятствий для этого бизнеса – двойная уплата НДС, возникавшая в результате процесса перепродажи (сейчас пока НДС платится при покупке машины у частного лица и затем при ее перепродаже). Отмена второго НДС сделает рынок на 18% рентабельнее. Правда, эксперты уверены, что вся эта экономия уйдет в маржу дилеров и на розничных ценах б/у авто никак не скажется.
Другой вопрос, будут ли потребители пользоваться услугами таких дилеров. В России нет культуры продажи подержанных автомобилей с привлечением вторых лиц. Самый распространенный вариант – самостоятельно продавать свой автомобиль через Интернет, знакомых... Автосалоны подержанных автомобилей появились еще до кризиса, и не сказать что они пользовались какой-то бешеной популярностью. Дилеры – лидеры этого рынка продают всего по несколько тысяч машин в год.
Впрочем, ключевым моментом в развитии станет финансовый вопрос: если дилеры сумеют отказаться хотя бы на время от лишней маржи и отдать ее потребителю, а также обеспечить нормальный доступ к дешевым кредитам (как это делают, например, дочерние банки иностранных автокомпаний) – возможно, и в России появится цивилизованный рынок подержанных авто.