Россиянам не на что покупать автомобили

Во-вторых, дилерский рынок подержанных автомобилей в России еще не развит. Приток подержанных авто из-за границы практически иссяк, остается работать с теми авто, которые уже есть на рынке. Работать с подержанными авто хотят многие, тем более что с 1 апреля будет устранено одно из главных препятствий для этого бизнеса – двойная уплата НДС, возникавшая в результате процесса перепродажи (сейчас пока НДС платится при покупке машины у частного лица и затем при ее перепродаже). Отмена второго НДС сделает рынок на 18% рентабельнее. Правда, эксперты уверены, что вся эта экономия уйдет в маржу дилеров и на розничных ценах б/у авто никак не скажется.