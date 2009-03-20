Работодатели сократят сотрудничество с вузами

Согласно прогнозам, приведенным в исследовании, в 2009 году количество договоров между предприятиями и вузами о совместных исследованиях сократится на 39 процентов. Только 20 процентов компаний намерены продолжить сотрудничество по стажировке и производственной практике, еще 20 процентов пока не приняли решения по этому вопросу. Средства на гранты и именные стипендии будут выделять 37,4 процента предприятий, в то время как в 2008 году средства на эти цели тратили 41,6 процента работодателей.