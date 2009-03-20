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Работодатели сократят сотрудничество с вузами

20 марта 2009, 13:40
В 2009 году российские и зарубежные работодатели сократят программы сотрудничества с вузами России, сообщает "Газета"(GZT.RU).

Эти данные были опубликованы в исследовании "Бизнес и образование - 2009", представленном 19 марта на IX съезде Российского союза ректоров (РСР) в Москве.

Сокращение коснется совместных научных исследований, производственной практики и стажировки молодых специалистов, финансирования грантов и именных стипендий.

Согласно прогнозам, приведенным в исследовании, в 2009 году количество договоров между предприятиями и вузами о совместных исследованиях сократится на 39 процентов. Только 20 процентов компаний намерены продолжить сотрудничество по стажировке и производственной практике, еще 20 процентов пока не приняли решения по этому вопросу. Средства на гранты и именные стипендии будут выделять 37,4 процента предприятий, в то время как в 2008 году средства на эти цели тратили 41,6 процента работодателей.

В интервью "Первому каналу" 17 марта президент России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны подготовило программу поддержки студентов, заканчивающих вузы в период экономического кризиса. План трудоустройства предусматривает возможность переподготовки студентов по более дефицитным специальностям, также будет увеличено количество мест в аспирантуре и магистратуре. Вузам рекомендовано перевести студентов, обучающихся на платной основе, на бюджетное отделение. Кроме того, в Госудуму внесен законопроект о создании малых предприятий при университетах и колледжах.

По данным исследований, около половины из 1,5 миллиона выпускников вузов 2009 года не смогут сразу найти себе работу.

#Новости#Работа#Россия#Таня#Общество
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