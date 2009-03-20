На конференции в ТюмГНГУ обсудят гуманитарные стратегии преодоления кризиса

Организаторами мероприятия выступают Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменский государственный университет, Тюменская областная Дума, Тюменское отделение Российской социологической Ассоциации (РоСА).
В конференции примут участие заместитель председателя Областной Думы Геннадий Семенович Корепанов, российские и иностранные ученые, профессорско-преподавательский состав, аспиранты и студенты ТюмГНГУ, ТюмГУ, ТГАКИ, ТГАМЭУП. С приветственным словом выступит проректор по научной работе и послевузовскому образованию ТюмГНГУ Александр Сергеевич Бердин.
Основные направления работы конференции:
• Социальная политика в условиях кризиса: глобальные и локальные особенности.
• Социально-культурный контекст глобального экономического кризиса.
• Базовые ценности и кризис общественного сознания.
• Проблемы неравенства в кризисном социуме.
• Социальные группы в условиях кризиса.
• Молодежь в условиях социально-экономического кризиса.
• Роль СМИ в преодолении социальной напряженности и апатии
• Трансформация русского языка в коммуникативном пространстве современной России: кризис или развитие.