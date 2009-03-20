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На конференции в ТюмГНГУ обсудят гуманитарные стратегии преодоления кризиса

20 марта 2009, 11:23
23 марта в 10.00 в институте гуманитарных наук ТюмГНГУ по адресу состоится открытие Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Кризис: гуманитарные стратегии преодоления».
Сюжет
Тюмень

Организаторами мероприятия выступают Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменский государственный университет, Тюменская областная Дума, Тюменское отделение Российской социологической Ассоциации (РоСА).

В конференции примут участие заместитель председателя Областной Думы Геннадий Семенович Корепанов, российские и иностранные ученые, профессорско-преподавательский состав, аспиранты и студенты ТюмГНГУ, ТюмГУ, ТГАКИ, ТГАМЭУП. С приветственным словом выступит проректор по научной работе и послевузовскому образованию ТюмГНГУ Александр Сергеевич Бердин.

Основные направления работы конференции:

• Социальная политика в условиях кризиса: глобальные и локальные особенности.

• Социально-культурный контекст глобального экономического кризиса.

• Базовые ценности и кризис общественного сознания.

• Проблемы неравенства в кризисном социуме.

• Социальные группы в условиях кризиса.

• Молодежь в условиях социально-экономического кризиса.

• Роль СМИ в преодолении социальной напряженности и апатии

• Трансформация русского языка в коммуникативном пространстве современной России: кризис или развитие.

#Новости#Тюмень#Конференции#Таня#Общество
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