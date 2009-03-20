На конференции в ТюмГНГУ обсудят гуманитарные стратегии преодоления кризиса

В конференции примут участие заместитель председателя Областной Думы Геннадий Семенович Корепанов, российские и иностранные ученые, профессорско-преподавательский состав, аспиранты и студенты ТюмГНГУ, ТюмГУ, ТГАКИ, ТГАМЭУП. С приветственным словом выступит проректор по научной работе и послевузовскому образованию ТюмГНГУ Александр Сергеевич Бердин.