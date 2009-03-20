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Мировой кризис может привести к эпидемии туберкулёза в России

20 марта 2009, 13:14
Ситуация с туберкулёзом в России дестабилизировалась, - заявил на пресс-конференции в Москве главный фтизиатр России академик Михаил Перельман.

"Мы предполагаем, что спустя полгода-год кривые заболеваемости и смертности от туберкулеза опять начнут свой подъем", - рассказал Перельман.

"В 2008 году не были закуплены лекарства по федеральному бюджету для больных туберкулезом. Россия испытывала острый недостаток противотуберкулезных препаратов", - сказал Перельман. Он отметил, что только несколько дней назад Минздравсоцразвития РФ объявило аукцион на закупку таких препаратов за 2008 год, а о закупках на 2009 год "речи ещё не шло".

"Мировой экономический кризис добавил к отсутствию лекарств все факторы риска распространения туберкулеза: безработицу, миграцию, стрессы, бедность", - сказал академик.

По словам директора центрального НИИ туберкулеза РАМН Владислава Ерохина, на сегодняшний день в России выявляется 83 случая на 100 тысяч населения ежегодно, при этом на Дальнем востоке и в Сибири - более 100 случаев на 100 тысяч. Это означает, что за последний год в России число зарегистрированных больных туберкулезом увеличилось более чем на сто тысяч человек.

Как сообщил начальник медицинского управления Федеральной службы исполнения наказаний Владимир Троицкий, в местах лишения свободы ситуация с обеспечением больных туберкулезом лекарствами обстоит более благополучно, но тем не менее число больных также растет. "Всего в наших учреждениях находятся более 42 тысяч заключенных, которые больны туберкулезом легких. Это 4,7% от общего числа осужденных", - сказал он.

"Мы ожидаем увеличения потока в исправительные учреждения, потому что безработица, конечно, приведет к обострению криминогенной обстановки", - сказала главный фтизиатр ФСИН Светлана Сидорова. По ее словам, только 60% из освободившихся из тюрем больных туберкулезом становятся на учет в специализированных диспансерах.

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