Мировой кризис может привести к эпидемии туберкулёза в России

По словам директора центрального НИИ туберкулеза РАМН Владислава Ерохина, на сегодняшний день в России выявляется 83 случая на 100 тысяч населения ежегодно, при этом на Дальнем востоке и в Сибири - более 100 случаев на 100 тысяч. Это означает, что за последний год в России число зарегистрированных больных туберкулезом увеличилось более чем на сто тысяч человек.