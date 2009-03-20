nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Лучшие студенческие группы слетятся в Тюмень

20 марта 2009, 10:18
Уже в восьмой раз стартует в ТюмГУ уникальный проект «Слет лучших студенческих групп вузов Тюменской области», который пройдет 20-22 марта на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика».
Сюжет
Тюмень

К участию в слете приглашены группы ведущих вузов Тюмени и Тюменской области, а также Уральский государственный технический университет – УПИ им. Б.Н. Ельцина, Уральский государственный университет им. А.М. Горького и Уральская государственная медицинская академия.

В течение трех дней участники слета будут задействованы в интеллектуальных играх, семинарах и мастер-классах, им предстоит проводить старостаты, выпускать газеты. Но ключевым событием слета станет проведение дискуссионного клуба, в рамках которого предстоит ответить на вопрос: «Легко ли быть молодым?». К участию в дискуссионном клубе приглашены первые лица области и Тюмени, депутаты областной думы, а также ректоры ВУЗов города.

Отдел информации ТюмГУ напоминает, что Слет лучших студенческих групп вузов Тюменской области проводится ежегодно, идея проведения подобного мероприятия принадлежит Тюменскому Государственному Университету.

#Новости#Тюмень#Студенты#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25