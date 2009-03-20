Лучшие студенческие группы слетятся в Тюмень

К участию в слете приглашены группы ведущих вузов Тюмени и Тюменской области, а также Уральский государственный технический университет – УПИ им. Б.Н. Ельцина, Уральский государственный университет им. А.М. Горького и Уральская государственная медицинская академия.
В течение трех дней участники слета будут задействованы в интеллектуальных играх, семинарах и мастер-классах, им предстоит проводить старостаты, выпускать газеты. Но ключевым событием слета станет проведение дискуссионного клуба, в рамках которого предстоит ответить на вопрос: «Легко ли быть молодым?». К участию в дискуссионном клубе приглашены первые лица области и Тюмени, депутаты областной думы, а также ректоры ВУЗов города.
Отдел информации ТюмГУ напоминает, что Слет лучших студенческих групп вузов Тюменской области проводится ежегодно, идея проведения подобного мероприятия принадлежит Тюменскому Государственному Университету.