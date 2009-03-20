Лучшие студенческие группы слетятся в Тюмень

В течение трех дней участники слета будут задействованы в интеллектуальных играх, семинарах и мастер-классах, им предстоит проводить старостаты, выпускать газеты. Но ключевым событием слета станет проведение дискуссионного клуба, в рамках которого предстоит ответить на вопрос: «Легко ли быть молодым?». К участию в дискуссионном клубе приглашены первые лица области и Тюмени, депутаты областной думы, а также ректоры ВУЗов города.