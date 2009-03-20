Куда исчезает наружная реклама в Тюмени?

«О том, что рынок сократится, и рекламные бюджеты не будут такими, как прежде, мы начали говорить еще в октябре прошлого года, - говорит Алексей, – Увы, но сейчас мы наблюдаем ситуацию, которую прогнозировали. Данный сегмент рынка оказался в очень тяжелой ситуации. Еще в прошлом году некоторые агентства закрыли направление по наружной рекламе. Те, кто остался в деле, в данный момент находятся на грани выживания. Численный состав компаний, которых мы защищаем, порядка 1000 человек. С декабря мы были вынуждены провести сокращения во многих организациях. Без работы остались около 20 процентов штата. Многие компании отказались от услуг дизайнеров, дополнительных монтажников, сотрудников, которые занимались благоустройством конструкций, хотя мы обязаны выполнять этот пункт по условиям договора с Администрацией Тюмени. Проходит сокращение инженерно-технических работников – тех, кто проектирует, производит конструкции. Вообще, производство упало на 100 процентов. За последнее время не было произведено и установлено ни единой конструкции».