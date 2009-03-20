Куда исчезает наружная реклама в Тюмени?

Жители Тюмени наверняка обратили внимание на обилие социальной рекламы. Допустим, на щиты, призывающие заплатить за жилищно-коммунальные услуги и свет, которые появились во всех уголках Тюмени. Неплательщики для коммунальщиков и энергетиков всегда были головной болью. Но проблема должников актуализировалась совсем по другой причине, считает Алексей Пинигин, председатель правления некоммерческого партнерства «Рекламный союз», объединяющего и защищающего интересы 20 компаний рынка наружной рекламы.
Рекламный бизнес всегда был вторичным за экономикой. Пока предприятия, организации имели крепкий бюджет и намерение развиваться дальше, привлекая больше партнеров, разумеется, прибегали к различным PR-технологиям. Однако с приходом кризиса настали тяжелые времена. Руководство сокращает затраты своих фирм в первую очередь за счет рекламных бюджетов. В итоге сейчас 70 процентов конструкций наружной рекламы простаивают. Дело не в плохом менеджменте, а в аргументе потенциальных рекламодателей: денег нет.
Чтобы не портить облик города пустыми пятнами, их заполнили социальной – с призывами заплатить за свет и т.д. – и саморекламой. Визуально в сфере наружной рекламы все хорошо, но на деле совсем наоборот.
«О том, что рынок сократится, и рекламные бюджеты не будут такими, как прежде, мы начали говорить еще в октябре прошлого года, - говорит Алексей, – Увы, но сейчас мы наблюдаем ситуацию, которую прогнозировали. Данный сегмент рынка оказался в очень тяжелой ситуации. Еще в прошлом году некоторые агентства закрыли направление по наружной рекламе. Те, кто остался в деле, в данный момент находятся на грани выживания. Численный состав компаний, которых мы защищаем, порядка 1000 человек. С декабря мы были вынуждены провести сокращения во многих организациях. Без работы остались около 20 процентов штата. Многие компании отказались от услуг дизайнеров, дополнительных монтажников, сотрудников, которые занимались благоустройством конструкций, хотя мы обязаны выполнять этот пункт по условиям договора с Администрацией Тюмени. Проходит сокращение инженерно-технических работников – тех, кто проектирует, производит конструкции. Вообще, производство упало на 100 процентов. За последнее время не было произведено и установлено ни единой конструкции».
Оставшиеся при работе сотрудники тоже переживают нелегкие времена: зарплаты по сравнению с осенью упали в 3-4 раза. Допустим, в сентябре монтажники получали по 25-30 тысяч рублей в месяц, сейчас – 4,5-10 тысяч. Учитывая то, что на работах задействованы мужчины, у которых есть семьи, кредитные обязательства по ипотеке, потребительским кредитам, сотрудники признаются, что ситуация для них просто критическая.
В соответствии с договором с Администрацией Тюмени, каждая компания обязана вносить плату за предоставленное рекламное место. Она зависит от поправочного коэффициента, так называемой базовой ставки. По условиям договора, должна быть произведена оплата до 25-го числа каждого месяца. Однако денежные средства с расчетного счета организации согласно гражданскому кодексу в первую очередь списываются на выплату заработной платы сотрудникам. Задержки и невыплаты чреваты административной и уголовной ответственностью руководителя.
Эта тяжелая дилемма – куда направить средства – возникает перед всеми начальниками. Верх, как правило, берет плата за предоставленное место рекламы. Если его лишиться – какой смысл дальше работать?
Финансовая «подушка безопасности», наработанная в успешные 2007-2008 годы, потрачена на техническое перевооружение конструкций. 90 процентов компаний сменили устаревшие конструкции на новые – динамические, светодиодные экраны и др. Цена некоторых из них достигает 5 000 000 рублей, прибавьте к этому пятикратное увеличение цены за монтаж. В общем, о выживании за счет накопленных средств не может быть и речи.
«Чтобы соответствовать новым требованиям, организации взяли кредиты, обязательства по которым наступают в этом году, - рассказывает Алексей Александрович. – У многих компаний данных обязательств столько, что при нынешних оборотах с ними не справиться. Это уже факт».
На демонтаж нужны средства примерно в 3-4 раза больше, чем ежемесячные платежи в бюджет. Активы практически всех предприятий заложены. Поэтому при демонтаже банки объявят о преднамеренном банкротстве компании.
Помочь сектору наружной рекламы можно, снизив базовую ставку, как это сделали в Москве, Казани, Челябинске и Омске. Кстати, платежи в бюджет в Тюмени завышены по сравнению с Екатеринбургом в 4 раза, Омском – в 2 раза, Челябинском в 5 раз. В хорошие времена для рекламодателей «наружка» могла потянуть эти расходы, но сейчас совсем другая ситуация. Снижение ставки на период кризиса на 30 процентов позволило бы избежать дальнейших сокращений штата.
«Мы понимаем, что администрация Тюмени не заинтересована в уменьшении поступлений в городской бюджет. Однако есть вариант, сохранить и даже увеличить доход, - поясняет Алексей Александрович. - В течение декабря и января наша общественная организация провела работу по выявлению фактов самовольно установленных конструкций в Тюмени. Их набралось более полутора тысяч к общему числу зарегистрированных – порядка 3500. То есть 30-40-процентов наружной рекламы работает нелегально. Некоторые по три года».
Если призвать их к административной ответственности, это даст несколько десятков миллионов - до 50 процентов денежных средств, которые сейчас поступают от компаний, специализирующихся на наружной рекламе.
«Если ситуация не изменится, то сокращения штатов будут продолжаться, а сам рынок наружной рекламы рискует разрушиться буквально в ближайшие полтора-два месяца, - говорит Пинигин, – Не нужно думать, что если мы уйдем, то придут другие, допустим, филиалы из других городов. В данный момент в Тюмени уже работают московские представительства, и им также тяжело, как и нам. Если же рынок разрушится, то городская казна лишится части доходов. Судите сами: в бюджет 2009 года заложено порядка 130 млн. рублей, которые планируется собрать с данной сферы за счет платы за рекламные конструкции и единого налога на вмененный доход».