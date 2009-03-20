Госдума разрешила парламентариям увольнять мэров

Дмитрий Медведев заявил о необходимости наделить местные парламенты правом отправлять мэров в отставку в ноябре 2008 года в своем послании Федеральному собранию. Соответствующий законопроект был подготовлен администрацией президента в конце декабря 2008 года, на рассмотрение в Госдуму его внесли уже в 2009 году.