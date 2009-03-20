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Госдума разрешила парламентариям увольнять мэров

20 марта 2009, 18:48
Депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли поправки в российское законодательство, согласно которым местные законодательные собрания получают право отправлять в отставку мэров городов.

Соответствующие коррективы в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ранее предложил внести президент России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости наделить местные парламенты правом отправлять мэров в отставку в ноябре 2008 года в своем послании Федеральному собранию. Соответствующий законопроект был подготовлен администрацией президента в конце декабря 2008 года, на рассмотрение в Госдуму его внесли уже в 2009 году.

Согласно действующему законодательству, отправить мэра в отставку за неудовлетворительную работу могут сами избиратели на референдуме. Также глава муниципального образования может лишиться своего поста в случае нарушения им Конституции РФ, либо по заявлению об уходе в отставку по собственному желанию.

Предложение наделить региональные законодательные собрания полномочиями, которые позволят депутатам увольнять мэров, по мнению авторов поправок, "повысят ответственность градоначальников перед гражданами".

#Новости#Чиновники#Гос.Дума#Таня#Политика
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