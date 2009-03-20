Госдума разрешила парламентариям увольнять мэров

Соответствующие коррективы в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ранее предложил внести президент России Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев заявил о необходимости наделить местные парламенты правом отправлять мэров в отставку в ноябре 2008 года в своем послании Федеральному собранию. Соответствующий законопроект был подготовлен администрацией президента в конце декабря 2008 года, на рассмотрение в Госдуму его внесли уже в 2009 году.
Согласно действующему законодательству, отправить мэра в отставку за неудовлетворительную работу могут сами избиратели на референдуме. Также глава муниципального образования может лишиться своего поста в случае нарушения им Конституции РФ, либо по заявлению об уходе в отставку по собственному желанию.
Предложение наделить региональные законодательные собрания полномочиями, которые позволят депутатам увольнять мэров, по мнению авторов поправок, "повысят ответственность градоначальников перед гражданами".