Фракции Госдумы зададут Путину по шесть вопросов

Такое решение, как сообщает "Коммерсант", 19 марта принял Совет нижней палаты. Дата выступления стала известна накануне.
Список вопросов будет заранее формироваться комитетом Госдумы по регламенту. Это необходимо, чтобы избежать повторений. Предварительное заседание комитета намечено на 23 марта. Письменные вопросы будут переданы в правительство 25 марта. Ради отчета правительства депутаты изменят свой график - ранее предполагалось, что неделю с 30 марта по 5 апреля они проведут в регионах.
Как отмечают эксперты, выступление Путина в Госдуме произойдет как раз накануне внесения изменений в бюджет. По всей видимости, премьер использует отчет перед депутатами, чтобы убедить их в оправданности принимаемых правительством антикризисных мер.
Обязанность правительства ежегодно отчитываться перед Госдумой закреплена поправками, внесенными в Конституцию России. Они вступили в силу 31 декабря 2008 года. Статья 144 основного закона страны предусматривает не только необходимость такого отчета, но и право Госдумы ставить перед правительством свои вопросы.