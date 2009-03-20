Фракции Госдумы зададут Путину по шесть вопросов

Список вопросов будет заранее формироваться комитетом Госдумы по регламенту. Это необходимо, чтобы избежать повторений. Предварительное заседание комитета намечено на 23 марта. Письменные вопросы будут переданы в правительство 25 марта. Ради отчета правительства депутаты изменят свой график - ранее предполагалось, что неделю с 30 марта по 5 апреля они проведут в регионах.