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Дольщики ООО "ТюменьЛукойлСтрой": снова митинг на Центральной площади

20 марта 2009, 12:08
3 апреля 2009 года в 15 часов на Центральную площадь Тюмени вновь выйдут обманутые дольщики OOO «ТюменьЛукойлСтрой». Об этом организованном митинге заявляют представители инициативной группы дольщиков.
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Тюмень

«Мы снова выйдем на митинг с целью выражения протеста против бездействия органов власти, в том числе губернатора Тюменской области, связанного с разрешением сложившейся ситуации. Мы устали от пустых обещаний! Деятельность созданной рабочей группы по нашим объектам во главе с вице-губернатором Тюменской области так и не дала никаких результатов. Решение нашей проблемы не найдено до сих пор!» - комментирует лидер группы дольщиков «ТюменьЛукойлСтрой» Александр Рясный.

«Тюменские власти с октября месяца говорят о наличии инвестора», - говорят дольщики, но считают, что никаких изменений стройки не претерпевают «Тот факт, что наш дом не строится, и сегодня мы попали в категорию обманутых дольщиков – это не наша вина, а вина нынешнего и прошлого руководства города и области» - заявляют дольщики.

«По трем домам компании «ТюменьЛукойлСтрой» найден инвестор в лице компании «Мостстройотряд-11». Сейчас компания вкладывает средства и, я думаю, что в ближайшие месяцы мы введем эти дома. Четвертый (за счет которого идет достройка трех первых) начнет стройку чуть попозже» - отметил в среду на заседании пресс-клуба «КВ-диалоги о недвижимости» начальник Главного Управления Строительства ТО Евгений Мискевич.

Напомним, что всего у злосчастной компании пять домов в стадии незавершенного строительства: ГП-3 и ГП-7 в районе МЖК, ГП-1 на ул. Магаданской, ГП-20 в створе улиц Смоленской – Грибоедова – Кузнецова, а также самый проблемный – ГП-2-3 в Тюменском микрорайоне – строительство которого уже много лет остается в начальной стадии, поэтому решение по трем объектам не может удовлетворять всех дольщиков компании.

Митинг дольщиков имеет своей целью привлечение внимания руководства страны к решению проблемы обманутых дольщиков ООО «ТюменьЛукойлСтрой».

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