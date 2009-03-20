Дольщики ООО "ТюменьЛукойлСтрой": снова митинг на Центральной площади

Напомним, что всего у злосчастной компании пять домов в стадии незавершенного строительства: ГП-3 и ГП-7 в районе МЖК, ГП-1 на ул. Магаданской, ГП-20 в створе улиц Смоленской – Грибоедова – Кузнецова, а также самый проблемный – ГП-2-3 в Тюменском микрорайоне – строительство которого уже много лет остается в начальной стадии, поэтому решение по трем объектам не может удовлетворять всех дольщиков компании.