Делегация Пермского края работает в Тюмени

Представители Пермского края заинтересованы в информации об организации работы электронного правительства, взаимодействия с муниципалитетами. Особый интерес гостей вызвали открытые недавно здания технопарка и областного драматического театра. Также запланировано посещение областной библиотеки, в которой после реконструкции начнет свою работу первый региональный филиал президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина. Глава края Олег Чиркунов отметил, что пермяки готовы перенять успешный опыт Тюменской области в реализации столь масштабных проектов.