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Делегация Пермского края работает в Тюмени

20 марта 2009, 12:25
Представительная делегация правительства Пермского края во главе с губернатором Олегом Чиркуновым прибыла сегодня с рабочим визитом в Тюмень.
Сюжет
Тюмень

Целью визита стало ознакомление с опытом Тюменской области в развитии систем образования и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Приветствуя гостей в областном правительстве, губернатор Владимир Якушев, кратко ознакомил их с историей и основными достижениями региона, его перспективами. «Мы готовы поделиться своим опытом в реформировании социальной сферы», - сказал глава области, уточнив при этом, что определить актуальные для Пермского края моменты гости должны сами.

В программе работы делегации - посещение строящегося нейрохирургического центра, областного фонда медицинского образования, роддома. Гости побывают также в образовательных учреждениях города, познакомятся с организацией их работы, нововведениями в оплате труда педагогов, учебным процессом.

Как отметил Владимир Якушев, большая часть работы по реформированию социальной сферы проводилась на муниципальном уровне, и посещение конкретных объектов поможет глубже понять специфику созданной в нашем регионе системы, получить ответы на имеющиеся вопросы.

Представители Пермского края заинтересованы в информации об организации работы электронного правительства, взаимодействия с муниципалитетами. Особый интерес гостей вызвали открытые недавно здания технопарка и областного драматического театра. Также запланировано посещение областной библиотеки, в которой после реконструкции начнет свою работу первый региональный филиал президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина. Глава края Олег Чиркунов отметил, что пермяки готовы перенять успешный опыт Тюменской области в реализации столь масштабных проектов.

#Новости#Тюмень#Пермь#Таня#Политика
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