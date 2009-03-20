nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

74 жилых дома капитально отремонтируют в Тюмени в 2009 году

20 марта 2009, 10:03
Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Тюмени Геннадий Зверев на заседании постоянной комиссии гордумы по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству.
Сюжет
Тюмень

«Выборочный ремонт сделают в 13 жилых домах, 21 городском общежитии. Ремонт внутридомовых сетей планируется провести в 28 домах, в 12 — капитальную реконструкцию лифтов, — отметил Геннадий Зверев. — На основе заявок управляющих организаций сформирован план капитального ремонта многоквартирных домов».

Геннадий Зверев добавил, что в 2008 году капитальный ремонт начался в 35 многоквартирных домах, на 11 объектах работы завершены, в 24 домах ремонтные работы продолжаются. «На реконструкцию жилых домов потрачено 139 млн. рублей», — сообщил он.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25