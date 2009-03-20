74 жилых дома капитально отремонтируют в Тюмени в 2009 году

Геннадий Зверев добавил, что в 2008 году капитальный ремонт начался в 35 многоквартирных домах, на 11 объектах работы завершены, в 24 домах ремонтные работы продолжаются. «На реконструкцию жилых домов потрачено 139 млн. рублей», — сообщил он.