74 жилых дома капитально отремонтируют в Тюмени в 2009 году

«Выборочный ремонт сделают в 13 жилых домах, 21 городском общежитии. Ремонт внутридомовых сетей планируется провести в 28 домах, в 12 — капитальную реконструкцию лифтов, — отметил Геннадий Зверев. — На основе заявок управляющих организаций сформирован план капитального ремонта многоквартирных домов».
Геннадий Зверев добавил, что в 2008 году капитальный ремонт начался в 35 многоквартирных домах, на 11 объектах работы завершены, в 24 домах ремонтные работы продолжаются. «На реконструкцию жилых домов потрачено 139 млн. рублей», — сообщил он.