20 марта - праздник всех, говорящих по-французски

20 марта 1970 года в столице Нигера было подписано соглашение о создании первой межгосударственной организации франкоговорящих стран, сообщает calend.ru.
Сегодня Международная Организация Франкофонии объединяет 56 государств и правительств членов и 14 наблюдателей, что составляет 803,44 млн. человек, 200 миллионов из них говорит по-французски.
Организация представлена на всех пяти континентах, в нее входит примерно треть стран, являющихся членами Организации Объединенных Наций. Она нацелена на распространение французского языка и на защиту культурного разнообразия.