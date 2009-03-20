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20 марта - праздник всех, говорящих по-французски

20 марта 2009, 09:12
Международный день Франкофонии - праздник всех, говорящих по-французски, а также всех, изучающих и любящих французский язык.

20 марта 1970 года в столице Нигера было подписано соглашение о создании первой межгосударственной организации франкоговорящих стран, сообщает calend.ru.

Сегодня Международная Организация Франкофонии объединяет 56 государств и правительств членов и 14 наблюдателей, что составляет 803,44 млн. человек, 200 миллионов из них говорит по-французски.

Организация представлена на всех пяти континентах, в нее входит примерно треть стран, являющихся членами Организации Объединенных Наций. Она нацелена на распространение французского языка и на защиту культурного разнообразия.

#Новости#Франция#Ксения#Общество
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