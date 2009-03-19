За водоотведение и водоснабжение тюменцы будут платить меньше

Ставка тарифа за 2008 год с 1 января должна была увеличиться на 27%. За январь тюменцы заплатили с учетом этого повышения. Но позже правительство области и администрация Тюмени нашли возможность сдержать рост тарифов за счет оптимизации расходов на содержание управленческого аппарата, снижении рентабельности предприятий ЖКХ и сокращения инвестиционной программы. Пересчет стоимости услуг по водоснабжению тюменцы получат в марте — из оплаты коммунальных услуг вычтут 7% переплаты.