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За водоотведение и водоснабжение тюменцы будут платить меньше

19 марта 2009, 11:25
Тариф на водоотведение и водоснабжение повышен на 19, 6% против ранее предполагаемых 27%.
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Тюмень

Ставка тарифа за 2008 год с 1 января должна была увеличиться на 27%. За январь тюменцы заплатили с учетом этого повышения. Но позже правительство области и администрация Тюмени нашли возможность сдержать рост тарифов за счет оптимизации расходов на содержание управленческого аппарата, снижении рентабельности предприятий ЖКХ и сокращения инвестиционной программы. Пересчет стоимости услуг по водоснабжению тюменцы получат в марте — из оплаты коммунальных услуг вычтут 7% переплаты.

Отметим, что жильцы многоэтажных домов со всеми видами благоустройства в Тюмени будут платить за водоснабжение и водоотведение 164, 85 рубля с человека в месяц (вместо 183, 69 руб./чел).

Возможность повлиять на ситуацию у областной власти есть в связи с тем, что тарифы на водоотведение находятся в компетенции региональной комиссии по тарифам. Сложнее с тарифами на электроэнергию и газ, которые контролирует Федеральная комиссия по тарифам.

Правительство региона также собирается рассмотреть возможность снижения тарифов на предоставление жилищных услуг для жителей домов, которые остались в управлении муниципалитета. Однако большинство тюменских домов входят в состав товариществ собственников жилья. В этом случае жильцы должны самостоятельно решать на собраниях, какой тариф на жилищные услуги устанавливать.

В администрации Тюмени создана рабочая группа по проверке размера платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, которые устанавливают управляющие компании и ТСЖ.

#Новости#Тюмень#Водоснабжение#ЖКХ#Ксения#Общество
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