За водоотведение и водоснабжение тюменцы будут платить меньше

Ставка тарифа за 2008 год с 1 января должна была увеличиться на 27%. За январь тюменцы заплатили с учетом этого повышения. Но позже правительство области и администрация Тюмени нашли возможность сдержать рост тарифов за счет оптимизации расходов на содержание управленческого аппарата, снижении рентабельности предприятий ЖКХ и сокращения инвестиционной программы. Пересчет стоимости услуг по водоснабжению тюменцы получат в марте — из оплаты коммунальных услуг вычтут 7% переплаты.
Отметим, что жильцы многоэтажных домов со всеми видами благоустройства в Тюмени будут платить за водоснабжение и водоотведение 164, 85 рубля с человека в месяц (вместо 183, 69 руб./чел).
Возможность повлиять на ситуацию у областной власти есть в связи с тем, что тарифы на водоотведение находятся в компетенции региональной комиссии по тарифам. Сложнее с тарифами на электроэнергию и газ, которые контролирует Федеральная комиссия по тарифам.
Правительство региона также собирается рассмотреть возможность снижения тарифов на предоставление жилищных услуг для жителей домов, которые остались в управлении муниципалитета. Однако большинство тюменских домов входят в состав товариществ собственников жилья. В этом случае жильцы должны самостоятельно решать на собраниях, какой тариф на жилищные услуги устанавливать.
В администрации Тюмени создана рабочая группа по проверке размера платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, которые устанавливают управляющие компании и ТСЖ.