Юные тоболяки пытались застрелить обидчика из самодельного обреза

Об этом сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как установлено следствием, в 2008 году двое молодых бездельников, один из которых ранее судим за кражу, завладели двуствольным охотничьим ружьём 12-го калибра марки ИЖ-27, и изготовили из него обрез, который отдали на хранение своему знакомому, проживающему в частном доме.
Ночью 18 июня 2008 года несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет в компании своих знакомых отдыхали на берегу реки Иртыш в районе ул. Береговой Тобольска. В это время между подростками и 27-летним ранее судимым за имущественное преступление тоболяком произошла ссора, в ходе которой молодой мужчина стал требовать от них деньги.
Решив дать отпор своему обидчику, парни сходили к приятелю, где взяли собственноручно изготовленный обрез, четыре патрона к нему, и вернулись к месту отдыха. Один из несовершеннолетних демонстрируя оружие, потребовал, чтобы молодой человек ушёл, однако последний, посчитав угрозу безосновательной, попытался отнять обрез.
В это время 16-летний злоумышленник выстрелил в землю, а вслед за этим в руку потерпевшего. Молодой человек попытался скрыться, но злодей, передав обрез приятелю, догнал его и повалил на землю. 17-летний подросток зарядил оружие и выстрелил в голову потерпевшего.
В результате молодому человеку были причинены: слепое огнестрельное ранение головы и сквозное огнестрельное ранение левого плеча с оскольчатым переломом левой плечевой кости. Лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.
Спустя месяц злоумышленники, опасаясь мести со стороны родственников потерпевшего, сами явились с повинной в правоохранительные органы.
По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, они были заключены под стражу.
Органами предварительного следствия несовершеннолетним предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия).
Кроме того, одному из обвиняемых инкриминируется ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а второму – ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В настоящее время расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.