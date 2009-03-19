Юные тоболяки пытались застрелить обидчика из самодельного обреза

Ночью 18 июня 2008 года несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет в компании своих знакомых отдыхали на берегу реки Иртыш в районе ул. Береговой Тобольска. В это время между подростками и 27-летним ранее судимым за имущественное преступление тоболяком произошла ссора, в ходе которой молодой мужчина стал требовать от них деньги.