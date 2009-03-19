В Тюмени обсудили вопросы летнего отдыха

Его провела заместитель губернатора Тюменской области Н.А. Шевчик.
Уже сейчас утверждается график межведомственных проверок готовности оздоровительных организаций и учреждений к началу лета, к приему детей. На комиссии выступили: Галина Шарухо, руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, Илья Велижанин, зам. начальника отдела организации Государственного надзора УГПН МЧС России по Тюменской области. Речь шла о том, как сделать отдых детей максимально полезным, комфортным и безопасным.
С информацией о планировании оздоровительной кампании 2009 года выступила Ольга Кузнечевских, директор департамента социального развития. Она рассказала о том, что планируется охватить различными видами отдыха, оздоровления и занятости 178 тысяч детей, что составляет 96 процентов от общего числа несовершеннолетних, подлежащих охвату, сообщает Nashgorod.ru Отдел информации департамента информационной политики Тюменской области.
С 43 до 47 тысяч будет увеличено число мест в загородных оздоровительных центрах. В лагерях с дневным пребыванием отдохнут 72 тысячи детей. Еще 35 тысяч поедут в санатории-профилактории, реабилитационные центры. В походах и экскурсиях планируется задействовать 71 тысячу ребят. Будут трудоустроены и заняты общественно-полезным трудом 78 тысяч подростков.
Межведомственная комиссия планирует держать вопросы подготовки к летнему отдыху на жестком контроле. Как подчеркнула Наталья Шевчик, «наша комиссия отвечает перед Правительством Тюменской области за благополучное проведение оздоровительной кампании».