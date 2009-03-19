В Тюмени обсудили вопросы летнего отдыха

С 43 до 47 тысяч будет увеличено число мест в загородных оздоровительных центрах. В лагерях с дневным пребыванием отдохнут 72 тысячи детей. Еще 35 тысяч поедут в санатории-профилактории, реабилитационные центры. В походах и экскурсиях планируется задействовать 71 тысячу ребят. Будут трудоустроены и заняты общественно-полезным трудом 78 тысяч подростков.