"УАЗ" решил избавиться от непроданных машин

Напомним, с 16 февраля завод работает три дня в неделю, такой график сохранится до 1 августа. Если до этого времени ситуация с продажами не изменится в лучшую сторону, компания будет вынуждена начать увольнения персонала, так как по российскому законодательству сокращенный режим работы может быть введен на предприятии максимум на шесть месяцев.