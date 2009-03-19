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"УАЗ" решил избавиться от непроданных машин

19 марта 2009, 17:17
Ульяновский автомобильный завод объявил о распродаже своих автомобилей по ценам 2008 года, которая продлится с 23 марта по 30 апреля. Таким образом, "УАЗ" пытается избавиться от затоваривания складов.

Средняя сумма скидки составляет 25 тысяч рублей. С ее учетом цена на UAZ Patriot с бензиновым двигателем в комплектации Classic составит 440 тысяч рублей, а "Патриот" в полной комплектации с дизельным двигателем Iveco обойдется покупателю в 595 тысяч рублей. Покупатели автомобиля UAZ Hunter с бензиновым двигателем смогут сэкономить 20 тысяч рублей, а с дизельным - 24 тысячи рублей.

Напомним, с 16 февраля завод работает три дня в неделю, такой график сохранится до 1 августа. Если до этого времени ситуация с продажами не изменится в лучшую сторону, компания будет вынуждена начать увольнения персонала, так как по российскому законодательству сокращенный режим работы может быть введен на предприятии максимум на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в 2009 году "УАЗ" планирует выпустить 53 тысяч внедорожников, что на 26,7 процента меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 72,3 тысячи автомобилей.

#Новости#Автомобили#УАЗ#Транспорт#Ксения#Общество
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