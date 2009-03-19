"УАЗ" решил избавиться от непроданных машин

Средняя сумма скидки составляет 25 тысяч рублей. С ее учетом цена на UAZ Patriot с бензиновым двигателем в комплектации Classic составит 440 тысяч рублей, а "Патриот" в полной комплектации с дизельным двигателем Iveco обойдется покупателю в 595 тысяч рублей. Покупатели автомобиля UAZ Hunter с бензиновым двигателем смогут сэкономить 20 тысяч рублей, а с дизельным - 24 тысячи рублей.
Напомним, с 16 февраля завод работает три дня в неделю, такой график сохранится до 1 августа. Если до этого времени ситуация с продажами не изменится в лучшую сторону, компания будет вынуждена начать увольнения персонала, так как по российскому законодательству сокращенный режим работы может быть введен на предприятии максимум на шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что в 2009 году "УАЗ" планирует выпустить 53 тысяч внедорожников, что на 26,7 процента меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 72,3 тысячи автомобилей.