Тюменцам предлагают выбрать символ города

В течение недели до 25 марта включительно, тюменцы будут выбирать символ города. Не так давно тюменское отделение «Молодой Гвардии» совместно с тюменцами выбирали чудеса и античудеса Тюмени, которые показали, что в нашем городе есть много как знаменательных мест, так и таких, которые не красят облик нашего города. Но на данный момент у Тюмени нет единого символа, который бы идентифицировался с городом в сознании россиян. Этим проектом «Молодая гвардия» предлагает не просто выбрать символ, а популяризировать его.
19 марта в 3 часа проект по выбору символа города откроется презентацией на центральной площади Тюмени. (ост. Центральный рынок) Молодогвардейцы представят неофициальные символы других городов, призывая тюменцев выбрать свой образ для города. Во время уличного представления любой желающий сможет отдать свой голос за одного из «претендентов» или предложить свой символ Тюмени.
«Все знают знаменитый тульский пряник, в Москве символ - Красная площадь, символ Тобольска – кремль, а у Архангельска – ангел сидящий на краю крыши. В Тюмени много интересных и значимых мест, но определенного символа нет. Мы запустили голосование на сайте «в Контакте», и уже сейчас видно, что вариантов для символа города много. И может отнюдь не пешеходный мост, хоть он и очень популярен, отражает душу нашего города, и даже не площадь Ленина, а образ деревянной Тюмени», отметил руководитель акции Руслан Кайсаров.
За прошедшую неделю активное обсуждение в Интернете выявило 10 мест, которые могут стать символом города. Мост влюбленных, площадь Ленина, все они включены в бюллетень для голосования. С полным списком претендентов вы можете ознакомиться здесь: http://vkontakte.ru/club8173403.