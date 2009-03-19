Тюменцам предлагают выбрать символ города

В течение недели до 25 марта включительно, тюменцы будут выбирать символ города. Не так давно тюменское отделение «Молодой Гвардии» совместно с тюменцами выбирали чудеса и античудеса Тюмени, которые показали, что в нашем городе есть много как знаменательных мест, так и таких, которые не красят облик нашего города. Но на данный момент у Тюмени нет единого символа, который бы идентифицировался с городом в сознании россиян. Этим проектом «Молодая гвардия» предлагает не просто выбрать символ, а популяризировать его.