Тюменской детской железной дороге исполняется 40 лет

С 1 июня на Тюменской детской железной дороге будет открыт 40-ой юбилейный сезон. В настоящее время там ведется активная подготовка к началу работы. Ремонтируется помещение вокзала. Одно из помещений здания переоборудуется для дежурного по вокзалу и дикторскую. Монтируются новые входные группы, устанавливается пожарная сигнализация. В течение двух ближайших месяцев будет проведен ремонт железнодорожного полотна. Уже сейчас на детскую железную дорогу завозятся необходимые для этого материалы. Заканчивается ремонт одного из действующих на ДЖД локомотивов. Также косметический ремонт пройдут и пассажирские вагоны.