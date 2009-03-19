Тюменской детской железной дороге исполняется 40 лет

С 1 июня на Тюменской детской железной дороге будет открыт 40-ой юбилейный сезон. В настоящее время там ведется активная подготовка к началу работы. Ремонтируется помещение вокзала. Одно из помещений здания переоборудуется для дежурного по вокзалу и дикторскую. Монтируются новые входные группы, устанавливается пожарная сигнализация. В течение двух ближайших месяцев будет проведен ремонт железнодорожного полотна. Уже сейчас на детскую железную дорогу завозятся необходимые для этого материалы. Заканчивается ремонт одного из действующих на ДЖД локомотивов. Также косметический ремонт пройдут и пассажирские вагоны.
Перед началом нового сезона на детской железной дороге будет включена в работу электрическая централизация всех необходимых для организации движения пассажирского состава устройств. Новая электрическая централизация сделана по типовым схемам, действующим на железных дорогах нашей страны.
Все ремонтные и восстановительные работы ведутся предприятиями Тюменского отделения за счет собственных средств, отмечает пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.
Тюменская детская железная дорога расположена на берегу озера Андреевское (пригород города Тюмени). Запуск первого поезда был совершен 3 августа 1969 года. На торжественном открытии присутствовали 1-ый секретарь ЦК ВЛКСМ СССР Евгений Тяжельников, герой Советского союза, летчик – космонавт СССР Борис Волынов, начальник Тюменского отделения Николай Глотов и руководители Свердловской железной дороги. Первым руководителем Тюменской детской железной дороги был Николай Быков.