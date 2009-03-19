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Тюменский застройщик нарушили закон, не указав сроки проводимой акции

19 марта 2009, 14:25
На одном из Тюменских призматронов сотрудники антимонопольной службы зафиксировали нарушение статьи 9 Федерального закона «О рекламе».
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Тюмень

Реклама ОАО «Сибстройсервис». На щите, расположенном на перекрестке улиц Орджоникидзе и Республики, размещается реклама: «Сибстройсервис. Строительная компания. Купи квартиру – выиграй машину. Подробности акции на сайте компании». Не указаны сроки акции – это и есть нарушение.

Владелец щита, ООО РИА «Сибэлком» объясняли свои действия тем, что в рекламе был указан адрес сайта, на котором все сроки проведения акции были прописаны. Однако в предоставленной с сайта распечатке конкретной информации члены комиссии не обнаружили. Из нее невозможно определить сроки проводимого конкурса. Таким образом, данной рекламой граждане могли быть введены в заблуждение.

Так как за нарушение требований статьи 9 закона о рекламе несет ответственность и рекламодатель и рекламораспространитель, предписание о прекращении нарушения законодательства получил и застройщик и владелец щита. Все материалы по данному производству будут преданы уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении - сообщили Nashgorod.ru в УФАС по Тюменской области.

#Новости#Реклама#Тюмень#Ксения#Общество
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