Тюменский застройщик нарушили закон, не указав сроки проводимой акции

Владелец щита, ООО РИА «Сибэлком» объясняли свои действия тем, что в рекламе был указан адрес сайта, на котором все сроки проведения акции были прописаны. Однако в предоставленной с сайта распечатке конкретной информации члены комиссии не обнаружили. Из нее невозможно определить сроки проводимого конкурса. Таким образом, данной рекламой граждане могли быть введены в заблуждение.