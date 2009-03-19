Тюменский застройщик нарушили закон, не указав сроки проводимой акции

Реклама ОАО «Сибстройсервис». На щите, расположенном на перекрестке улиц Орджоникидзе и Республики, размещается реклама: «Сибстройсервис. Строительная компания. Купи квартиру – выиграй машину. Подробности акции на сайте компании». Не указаны сроки акции – это и есть нарушение.
Владелец щита, ООО РИА «Сибэлком» объясняли свои действия тем, что в рекламе был указан адрес сайта, на котором все сроки проведения акции были прописаны. Однако в предоставленной с сайта распечатке конкретной информации члены комиссии не обнаружили. Из нее невозможно определить сроки проводимого конкурса. Таким образом, данной рекламой граждане могли быть введены в заблуждение.
Так как за нарушение требований статьи 9 закона о рекламе несет ответственность и рекламодатель и рекламораспространитель, предписание о прекращении нарушения законодательства получил и застройщик и владелец щита. Все материалы по данному производству будут преданы уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении - сообщили Nashgorod.ru в УФАС по Тюменской области.