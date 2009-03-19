Тюменским инвалидам расскажут о программе «Самообеспечение»

Отметим, что подобные мероприятия проходят в центре ежемесячно начиная с 2006 года. По словам руководителя центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Ольги Решетниковой, эти встречи помогают людям с ограниченными физическими возможностями получать консультацию из первых уст и решать конкретные проблемы.