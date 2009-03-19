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Тюменским инвалидам расскажут о программе «Самообеспечение»

19 марта 2009, 15:52
Завтра областной центр реабилитации инвалидов проведёт родительскую академию на тему «Меры социальной поддержки, предоставляемой родителям, воспитывающих детей-инвалидов». Конкретно будет акцентировано внимание на программе «Самообеспечение».
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Тюмень

Мероприятие пройдёт на базе центра помощи семье и детям «Мария» (Широтная, 114). На встречу могут прийти как родители, так и сами дети.

На вопросы участников встречи ответят специалист тюменского центра занятости, сотрудник пенсионного фонда, а также работник Фонда социального страхования.

Отметим, что подобные мероприятия проходят в центре ежемесячно начиная с 2006 года. По словам руководителя центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Ольги Решетниковой, эти встречи помогают людям с ограниченными физическими возможностями получать консультацию из первых уст и решать конкретные проблемы.

Следующая встреча состоится 24 апреля. Тема мероприятия будет звучать так: трудоустройство подростков и молодых инвалидов в летнее время. На вопросы участников родительской академии ответят специалисты молодёжной биржи труда.

#Новости#Работа#Тюмень#Инвалиды#Ксения#Общество
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