Тюменские застройщики не хотят продавать жилье по цене министерства

По этой же сумме выкупа жилья была предложена программа по линии Министерства обороны (для военнослужащих). Стоит отметить, что единственным застройщиком в Тюменской области, подписавшим государственный контракт с Минобороны на 100 млн. рублей еще в декабре прошлого года, стала компания «Партнер-Инвест». Она предоставит военнослужащим квартиры с отделкой в новостройках третьего Заречного микрорайона Тюмени.