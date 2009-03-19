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Тюменские застройщики не хотят продавать жилье по цене министерства

19 марта 2009, 11:47
В настоящее время государство старается поддержать строительные компании, утверждая различные программы работы с ними. Об этом говорили на первом в этом году заседании пресс-клуба «КВ» - диалоги о недвижимости».
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Тюмень

Таким образом, по словам начальника Главного Управления Строительства ТО Евгения Мискевича, по программам переселения из ветхого и аварийного жилья на настоящий момент нереализованными остаются 214 квартир (реализовано 564 квартиры) - тюменских застройщиков не устраивает цена, установленная министерством регионального развития, в 32,4 тысячи рублей за квадратный метр.

По этой же сумме выкупа жилья была предложена программа по линии Министерства обороны (для военнослужащих). Стоит отметить, что единственным застройщиком в Тюменской области, подписавшим государственный контракт с Минобороны на 100 млн. рублей еще в декабре прошлого года, стала компания «Партнер-Инвест». Она предоставит военнослужащим квартиры с отделкой в новостройках третьего Заречного микрорайона Тюмени.

«Сегодня мы поучаствовали бы в программах еще раз, но параметры наших квартир на данный момент не подходят под требуемые» - отметил директор по маркетингу Компании «Партнер-Инвест» Анрей Панасюк.

Отметим, что все меры поддержки строительных компаний осуществляются исходя из бюджета Тюменской области. «214 квартир могут быть выкуплены государством у тюменского застройщика, если объект строится по 214 Федеральному Закону, есть вся необходимая документация, а также при условии, что количество дольщиков и суммы, вложенные в объект, адекватны» - прокомментировал Евгений Мискевич.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Ксения#Экономика
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