Тюменские застройщики не хотят продавать жилье по цене министерства

Таким образом, по словам начальника Главного Управления Строительства ТО Евгения Мискевича, по программам переселения из ветхого и аварийного жилья на настоящий момент нереализованными остаются 214 квартир (реализовано 564 квартиры) - тюменских застройщиков не устраивает цена, установленная министерством регионального развития, в 32,4 тысячи рублей за квадратный метр.
По этой же сумме выкупа жилья была предложена программа по линии Министерства обороны (для военнослужащих). Стоит отметить, что единственным застройщиком в Тюменской области, подписавшим государственный контракт с Минобороны на 100 млн. рублей еще в декабре прошлого года, стала компания «Партнер-Инвест». Она предоставит военнослужащим квартиры с отделкой в новостройках третьего Заречного микрорайона Тюмени.
«Сегодня мы поучаствовали бы в программах еще раз, но параметры наших квартир на данный момент не подходят под требуемые» - отметил директор по маркетингу Компании «Партнер-Инвест» Анрей Панасюк.
Отметим, что все меры поддержки строительных компаний осуществляются исходя из бюджета Тюменской области. «214 квартир могут быть выкуплены государством у тюменского застройщика, если объект строится по 214 Федеральному Закону, есть вся необходимая документация, а также при условии, что количество дольщиков и суммы, вложенные в объект, адекватны» - прокомментировал Евгений Мискевич.