Тюменец, приходи за водительским удостоверением после обеда

К сожалению, большинство людей стремится пробиться к заветному окошку с утра, хотя после обеда до 20.00 очередь сокращается в разы. Также, многие тянут до последнего и идут сдавать документы, когда срок их действия уже на пределе. В среднем на процедуру по обмену удостоверений уходит полчаса, поскольку документы нужно не просто принять, но и проверить на достоверность. Ежедневно находятся, люди, приносящие поддельные справки, а то и вовсе лишенные права управлять автомобилем. Удостоверения второго типа изготавливаются на следующий день, первого – в тот же самый.