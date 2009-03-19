Тюменец, приходи за водительским удостоверением после обеда

Именно тогда документы стали иметь ограничение по сроку действия. Как сообщил заместитель начальника УГИБДД ГУВД по Тюменской области Александр Лиханов, в минувшем году сотрудники экзаменационного отделения выдали и обменяли 32 тыс. 470 удостоверений, что на 17% больше, чем в 2007 году. В текущем году ожидается только увеличение заявок на обмен, поскольку в 1998-1999 годах в среднем было заменено 48 000 удостоверений.
Усложнила процесс работы плановая замена серверного оборудования в управлении ГИБДД. С 23 апреля по 5 марта выдача удостоверений не производилась. Кроме того, раньше на приеме документов работали всего четыре окна. Сейчас, как заверяет Александр Лиханов, работают 6-8 окон, и никто из сотрудников не сидит без дела: «Подразделение работает до последнего документа».
К сожалению, большинство людей стремится пробиться к заветному окошку с утра, хотя после обеда до 20.00 очередь сокращается в разы. Также, многие тянут до последнего и идут сдавать документы, когда срок их действия уже на пределе. В среднем на процедуру по обмену удостоверений уходит полчаса, поскольку документы нужно не просто принять, но и проверить на достоверность. Ежедневно находятся, люди, приносящие поддельные справки, а то и вовсе лишенные права управлять автомобилем. Удостоверения второго типа изготавливаются на следующий день, первого – в тот же самый.
Недовольство посетителей вызывают и такие бытовые проблемы, как отсутствие уборной и недоброжелательное отношение некоторых сотрудников ГИБДД. Как пояснил исполняющий обязанности замначальника УГИБДД ГУВД по Тюменской области, здание, в котором располагается межрайонный экзаменационный отдел, изначально не было предназначено для приема посетителей, поэтому сейчас приходится довольствоваться тем, что есть. С сотрудниками же ведется постоянная работа. «Это в любом случае будет взято под контроль», - подчеркнул Александр Лиханов.