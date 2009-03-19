Тобольск – предприятия не остановятся

«Создание на предприятиях временных рабочих мест, - уверен Владимир Якушев, – наиболее эффективный инструмент по трудозанятости людей». Глава региона призвал руководителей активнее включаться в программу, напомнив ее основные преимущества: предприятия получают из бюджета субсидию на выплату заработной платы работника, в случае сохранения его в коллективе на временных работах. И могут даже доплачивать ценному сотруднику из своих средств. Таким образом, человек не теряет связи с родным предприятием, а когда оно получает заказ – снова приступает к основной работе. В Тобольске на сегодня уже создано около двухсот временных рабочих мест, но, считает, губернатор, таких мест должно быть гораздо больше.