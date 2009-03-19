Тобольск – предприятия не остановятся

В этом смог убедиться губернатор Владимир Якушев в ходе совещания с руководителями реального сектора экономики города, которое он провел в ходе рабочей поездки в Тобольск.
Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области, градообразующее предприятие города «Тобольск-нефтехим» с третьего марта вернулось к полной рабочей неделе. Как рассказал гендиректор комбината Леонид Жернаков, это стало возможным в результате активизации российских каучуковых заводов, для которых комбинат является поставщиком, и активной помощи компании «Сибур». Совместными усилиями удалось достичь снижения на два месяца таможенных пошлин на сжиженный газ, производимый на экспорт, договорились и о снижении тарифов на железнодорожные перевозки.
25 марта предприятие планирует вновь запустить второй блок по производству бутадиена, максимально загружена установка по переработке попутного газа. В 2009 году будет продолжена и реализация инвестиционного проекта по созданию производства полимеров, к тому же оборудование для него уже закуплено.
Татьяна Казакова, руководитель завода ЖБИ -4, в своем выступлении обозначила основную задачу предприятия - просто выжить. Зимнее время простоя на заводе постарались использовать с максимальной выгодой и задействовать людей на ремонте помещений и оборудования. Предприятие активно участвует в областной программе содействия занятости и одним из первых получило субсидию из бюджета на организацию 45 временных рабочих мест.
«Создание на предприятиях временных рабочих мест, - уверен Владимир Якушев, – наиболее эффективный инструмент по трудозанятости людей». Глава региона призвал руководителей активнее включаться в программу, напомнив ее основные преимущества: предприятия получают из бюджета субсидию на выплату заработной платы работника, в случае сохранения его в коллективе на временных работах. И могут даже доплачивать ценному сотруднику из своих средств. Таким образом, человек не теряет связи с родным предприятием, а когда оно получает заказ – снова приступает к основной работе. В Тобольске на сегодня уже создано около двухсот временных рабочих мест, но, считает, губернатор, таких мест должно быть гораздо больше.
Татьяна Андреевна отметила, что завод полностью готов к началу летнего строительного сезона. «Мы обязательно сбережем наш золотой фонд – коллектив», - подчеркнула руководитель предприятия.
По-боевому настроена директор малого швейного предприятия «Ситцевый край» Елена Коломейцева: «Мы будем наступать конкурентам на пятки, расширять производство, ассортимент выпускаемой продукции и рынки сбыта».
Для этого у предприятия есть все основания. С сентября они вели целенаправленную политику по использованию собственного капитала и смогли снизить долю заемных средств до пяти процентов, теперь практически независимы от банков. К осени планируют запустить в производство новую коллекцию, которая будет значительно дешевле аналогов, при этом качество будет соответствовать самым высоким стандартам. Елена Васильевна уверена в успехе, «ведь товар расходится «на ура». По словам руководителя фирмы, о сокращениях не может быть и речи, на предприятии каждая швея на вес золота.
Губернатор не сомневается, что ситуация на предприятиях города контролируемая, более того, есть потенциал для положительного развития реального сектора экономики Тобольска, необходимо только своевременно и профессионально реализовывать имеющиеся предпосылки.