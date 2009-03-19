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Самой эффективной рекламой в интернете назвали информационные статьи

19 марта 2009, 09:32
Чаще всего американские пользователи интернета обращают внимание на рекламу в виде информационных статей, содержащих сведения о бренде.

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Adfusion, приблизительно половина опрошенных склонна читать подобные материалы и иногда даже искать дополнительную информацию об этих брендах.

На втором месте по эффективности оказались коммерческие предложения, которые делают по электронной почте. Их читают 47 процентов пользователей. Рекламные объявления в поисковой выдаче привлекают внимание 39 процентов опрошенных.

Чуть менее эффективными оказались баннеры: только четверть пользователей переходит по ним и читает информацию на сайте рекламодателя. Наименее эффективными стали всплывающие окна: таким рекламным материалам уделяют время лишь 13 процентов опрошенных.

Исследователи отмечают, что наиболее охотно ищут дополнительную информацию о товарах и услугах из рекламы пользователи в возрасте от 18 до 24 лет, а также те, кто зарабатывает больше 75 тысяч в год.

Отметим, что недавнее исследование RUметрики показало, что всплывающие окна являются самым раздражающим видом рекламы.

#Новости#Реклама#Интернет#Таня#Общество
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