Самой эффективной рекламой в интернете назвали информационные статьи

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Adfusion, приблизительно половина опрошенных склонна читать подобные материалы и иногда даже искать дополнительную информацию об этих брендах.
На втором месте по эффективности оказались коммерческие предложения, которые делают по электронной почте. Их читают 47 процентов пользователей. Рекламные объявления в поисковой выдаче привлекают внимание 39 процентов опрошенных.
Чуть менее эффективными оказались баннеры: только четверть пользователей переходит по ним и читает информацию на сайте рекламодателя. Наименее эффективными стали всплывающие окна: таким рекламным материалам уделяют время лишь 13 процентов опрошенных.
Исследователи отмечают, что наиболее охотно ищут дополнительную информацию о товарах и услугах из рекламы пользователи в возрасте от 18 до 24 лет, а также те, кто зарабатывает больше 75 тысяч в год.
Отметим, что недавнее исследование RUметрики показало, что всплывающие окна являются самым раздражающим видом рекламы.