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Сафина упустила возможность стать первой ракеткой мира

19 марта 2009, 17:51
Проиграв в среду в четвертьфинале на турнире в Индиан-Уэллсе (США), российская теннисистка Динара Сафина упустила возможность возглавить мировой теннисный рейтинг (рейтинг WTA).

Сафина, выступавшая на турнире под первым номером посева, могла сместить с вершины рейтинга американку Серену Уильямс, но проиграла в трех сетах представительнице Белоруссии Виктории Азаренко.

"Я хорошо начала матч, но во втором сете отдала инициативу в ее руки, - призналась после матча Сафина, которую цитирует Reuters. - Она - агрессивный игрок, и в этом матче оказалась просто лучше меня".

В третьем сете россиянка вела 3:1, но Азаренко сумела взять пять геймов кряду, а вместе с этим выиграть и весь поединок.

#Новости#Спорт#Теннис#Ксения
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