Сафина упустила возможность стать первой ракеткой мира

Сафина, выступавшая на турнире под первым номером посева, могла сместить с вершины рейтинга американку Серену Уильямс, но проиграла в трех сетах представительнице Белоруссии Виктории Азаренко.
"Я хорошо начала матч, но во втором сете отдала инициативу в ее руки, - призналась после матча Сафина, которую цитирует Reuters. - Она - агрессивный игрок, и в этом матче оказалась просто лучше меня".
В третьем сете россиянка вела 3:1, но Азаренко сумела взять пять геймов кряду, а вместе с этим выиграть и весь поединок.