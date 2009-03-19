Рассчитана идеальная физическая нагрузка для человека

В эксперименте участвовали 97 взрослых людей, не жалующихся на состояние здоровья, чей средний возраст составил 32 года. Выяснилось, что мужчинам надо раз в день ходить полчаса, делая в среднем 95-102 шага в минуту, а женщинам - 91-115 шагов. Однако ученые советуют идти к цели постепенно. По их мнению, следует начинать с 1000 шагов за 10 минут, а затем медленно переходить к 3000 шагов за полчаса.