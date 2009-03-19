На Ямале принимаются меры по снижению уровня безработицы среди молодежи

«Сегодня молодежная проблематика и трудозанятость молодежи находятся в центре внимания власти и общества. Проблему занятости молодежи нужно решать быстро и эффективно, и на встрече мы выработаем идеи и подходы к решению этой сложной задачи», - сказал на встрече-совещании по вопросу «Антикризисные меры по снижению уровня безработицы среди молодежи в ЯНАО» заместитель губернатора ЯНАО Олег Контонистов.
Встреча организована по инициативе заместителя председателя Законодательного собрания Ямала Елены Зленко и Олега Контонистова. В ней участвовали члены Общественной молодежной палаты при окружном парламенте, молодые предприниматели, студенты, представители общественных молодежных организаций, а также представители органов власти, курирующих вопросы молодежной политикой и трудозанятости населения, сообщает ИА «Север-Пресс».
Елена Зленко отметила, что второй состав Общественной молодежной палаты при формировании приоритетов молодежной политики выдвинул на первое место вопросы, связанные с работой, карьерой и занятостью. «С годами меняется вектор ценностей молодежи. Сегодня в приоритете - работа и самореализация. В условиях экономического кризиса молодежь с одной стороны является самой уязвимой частью общества, с другой - самой активной, которая хочет воздействовать на экономические и финансовые процессы, чтобы изменить ситуацию в муниципальных образованиях и в округе в целом».
Как отметила первый заместитель директора департамента занятости населения ЯНАО Ольга Акинина, на Ямале ежемесячно в среднем признаются безработными около восьмисот человек, сорок процентов из них составляет молодежь в возрасте от шестнадцати до двадцати девяти лет. «Средний возраст населения региона примерно тридцать два, по УрФО на Ямале самое молодое населении, поэтому и в службах занятости много молодежи», - пояснила она.
В ходе встречи заслушана информация о ситуации на региональном рынке труда, о программах социальной защиты студенческой молодежи и развитии предпринимательства. Участники высказали различные предложения и идеи по проблеме занятости молодежи. «Все реализовать мы не сможем, но часть разумных и рациональных идей мы обязательно воплотим», - подводя итог, отметил Олег Контонистов.
Инициатива, которая стартовала в Салехарде, пройдет во всех муниципальных образованиях Ямала. Обращаясь к молодежи, заместитель губернатора призвал молодежь быть посмелее. «Не бойтесь высказывать даже самые радикальные идеи. Если этого не делать, мы никогда ничего не добьемся. У нас очень большая надежда на ваши умы, энергию, стремление и талан, а мы поможем, чтобы ваш голос был услышан», - сказал он.