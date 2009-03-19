На Ямале принимаются меры по снижению уровня безработицы среди молодежи

Инициатива, которая стартовала в Салехарде, пройдет во всех муниципальных образованиях Ямала. Обращаясь к молодежи, заместитель губернатора призвал молодежь быть посмелее. «Не бойтесь высказывать даже самые радикальные идеи. Если этого не делать, мы никогда ничего не добьемся. У нас очень большая надежда на ваши умы, энергию, стремление и талан, а мы поможем, чтобы ваш голос был услышан», - сказал он.