Минобороны РФ пересчитает боевые потери СССР в ВОВ

"Мы уже обсудили и представили методику подсчета, которая получила одобрение на заседании. Эта методика всеобъемлющая - будут учитываться все цифры: сколько человек были отправлены из военкоматов, сколько вернулись, с учетом тех, кто попал в плен, дезертировал и так далее. То есть не только ежесуточные потери в войне или данные о потерях в каком-либо бою", - сказал Кирилин.