Минобороны РФ пересчитает боевые потери СССР в ВОВ

По его словам, это связано с большим количеством недостоверных данных о потерях СССР в ходе войны. Планируется, что в состав комиссии войдут глава Генштаба ВС РФ, представители Минобороны, ФСБ, МВД, Росархива, Росстата и других ведомств.
"Мы уже обсудили и представили методику подсчета, которая получила одобрение на заседании. Эта методика всеобъемлющая - будут учитываться все цифры: сколько человек были отправлены из военкоматов, сколько вернулись, с учетом тех, кто попал в плен, дезертировал и так далее. То есть не только ежесуточные потери в войне или данные о потерях в каком-либо бою", - сказал Кирилин.
"Авторитетная комиссия проработает этот вопрос, а по окончанию работы мы те цифры, которые комиссия подсчитает, опубликуем путем государственного нормативного акта, либо постановлением правительства или указом президента РФ", - отметил генерал.
По его словам, комиссия не будет оспаривать названную цифру демографических потерь СССР за время войны - примерно 26,6 млн. человек, а займется подсчетом потерь Вооруженных сил, поскольку существуют расхождения в данных, представленных разными историками. При этом Кирилин отметил, что итоговая цифра, по-видимому, не будет расходиться с той, которая в свое время была представлена комиссией Генштаба Михаилу Горбачеву.
"Эта цифра составит примерно 8,8-8,9 млн. человек, сюда также входят 2,5 млн. военнопленных", - отметил генерал. По его словам, вермахт потерял порядка 5,2 млн. человек, не считая союзников Германии. Это сопоставимо с потерями Советского Союза - примерно 6,4 млн. человек.