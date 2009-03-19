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Минобороны РФ пересчитает боевые потери СССР в ВОВ

19 марта 2009, 19:14
Минобороны России планирует создать межведомственную комиссию, которая пересчитает боевые потери, которые понес Советский Союз в Великой Отечественной войне, сообщил в четверг журналистам начальник управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Александр Кирилин.

По его словам, это связано с большим количеством недостоверных данных о потерях СССР в ходе войны. Планируется, что в состав комиссии войдут глава Генштаба ВС РФ, представители Минобороны, ФСБ, МВД, Росархива, Росстата и других ведомств.

"Мы уже обсудили и представили методику подсчета, которая получила одобрение на заседании. Эта методика всеобъемлющая - будут учитываться все цифры: сколько человек были отправлены из военкоматов, сколько вернулись, с учетом тех, кто попал в плен, дезертировал и так далее. То есть не только ежесуточные потери в войне или данные о потерях в каком-либо бою", - сказал Кирилин.

"Авторитетная комиссия проработает этот вопрос, а по окончанию работы мы те цифры, которые комиссия подсчитает, опубликуем путем государственного нормативного акта, либо постановлением правительства или указом президента РФ", - отметил генерал.

По его словам, комиссия не будет оспаривать названную цифру демографических потерь СССР за время войны - примерно 26,6 млн. человек, а займется подсчетом потерь Вооруженных сил, поскольку существуют расхождения в данных, представленных разными историками. При этом Кирилин отметил, что итоговая цифра, по-видимому, не будет расходиться с той, которая в свое время была представлена комиссией Генштаба Михаилу Горбачеву.

"Эта цифра составит примерно 8,8-8,9 млн. человек, сюда также входят 2,5 млн. военнопленных", - отметил генерал. По его словам, вермахт потерял порядка 5,2 млн. человек, не считая союзников Германии. Это сопоставимо с потерями Советского Союза - примерно 6,4 млн. человек.

#Новости#Россия#Ксения#Общество
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