Меньше половины тюменцев «сдают на права» с первого раза

Эта цифра выглядит еще оптимистично, поскольку бывает и нулевой процент. Есть ряд учебных заведений, которые выполняют свою работу недобросовестно, стремясь в первую очередь не обучить человека, а взять с него побольше денег.
Регулярно сотрудниками ГИБДД проводятся проверки автошкол. Требования ко всем одинаковые – наличие удовлетворительной материальной базы. За 2008-2009 годы было закрыто 3 автошколы и выдано 180 предписаний. На вопрос, в каких учебных заведениях Тюмени учат лучше, Евгений Белослудцев ответил уклончиво: «Лучшие школы – с автодромами в идеальном состоянии».