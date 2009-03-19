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Меньше половины тюменцев «сдают на права» с первого раза

19 марта 2009, 12:09
Максимум 50 % выпускников автошкол сдают экзамен с первого раза. Об этом сообщил начальник межрайонного экзаменационного отдела при ГУВД Тюменской области Евгений Белослудцев.
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Тюмень

Эта цифра выглядит еще оптимистично, поскольку бывает и нулевой процент. Есть ряд учебных заведений, которые выполняют свою работу недобросовестно, стремясь в первую очередь не обучить человека, а взять с него побольше денег.

Регулярно сотрудниками ГИБДД проводятся проверки автошкол. Требования ко всем одинаковые – наличие удовлетворительной материальной базы. За 2008-2009 годы было закрыто 3 автошколы и выдано 180 предписаний. На вопрос, в каких учебных заведениях Тюмени учат лучше, Евгений Белослудцев ответил уклончиво: «Лучшие школы – с автодромами в идеальном состоянии».

#Новости#Тюмень#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
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