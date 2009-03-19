Кризис не отразится на финансировании ракетно-космической отрасли РФ

Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева будет выделено восемь миллиардов рублей. Средства пойдут на увеличение уставного капитала предприятия. В центре были изготовлены российские модули Международной космической станции функционально-грузовой блок "Заря" и служебный модуль "Звезда". На предприятии также были собраны орбитальные станции "Мир", "Алмаз" и "Салют".