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Кризис не отразится на финансировании ракетно-космической отрасли РФ

19 марта 2009, 09:52
В 2009 году Россия не будет сокращать финансирование космической отрасли. О таком решении сообщил в среду премьер-министр РФ Владимир Путин.

На реализацию трех федеральных космических программ в бюджете, как и планировалось, будет выделено 82 миллиарда рублей.

Часть выделенных средств пойдет на уплату процентов по кредитам 16 предприятиям ракетно-космической отрасли, в частности, РКК "Энергии", НПО имени Лавочкина, Обуховскому заводу и Ижевскому заводу.

Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева будет выделено восемь миллиардов рублей. Средства пойдут на увеличение уставного капитала предприятия. В центре были изготовлены российские модули Международной космической станции функционально-грузовой блок "Заря" и служебный модуль "Звезда". На предприятии также были собраны орбитальные станции "Мир", "Алмаз" и "Салют".

Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко", занимающееся разработкой жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей, получит государственные гарантии на три миллиарда рублей.

Путин не уточнил, какая часть бюджета пойдет на финансирование строительства российского сегмента МКС. В 2008 году президент РКК "Энергия" Виталий Лопота заявил, что для завершения работ специалистам необходимы дополнительные 120 миллиардов рублей.

#Новости#Экономика#Россия#Космос#Финансирование#Ксения
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