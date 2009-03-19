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Количество SIM-карт в России на треть превысило число жителей

19 марта 2009, 10:07
В феврале 2009 года количество активных SIM-карт в России достигло 189,6 миллиона штук. Таким образом, уровень проникновения сотовой связи составил 130,6 процента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании AC&M Consulting.

В Москве уровень проникновения сотовой связи в феврале равнялся 188,3 процента. В январе 2009 года этот показатель составлял 187,2 процента.

Крупнейшим российским сотовым оператором является МТС. В феврале 2009 года у этой компании в России насчитывалось 64,8 миллиона абонентов. По данным AC&M Consulting, МТС занимает 34,2 процента рынка сотовой связи в России.

У операторов "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") в феврале насчитывалось 42 и 48,7 миллиона абонентов соответственно. Рыночная доля "Мегафона" в России составила 22,9 процента, "Вымпелкома" - 25,7 процента.

Доля региональных сотовых операторов в феврале 2009 года достигла 20,8 процента. Месяцем ранее этот показатель равнялся 17,2 процента.

#Новости#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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