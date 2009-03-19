Количество SIM-карт в России на треть превысило число жителей

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании AC&M Consulting.
В Москве уровень проникновения сотовой связи в феврале равнялся 188,3 процента. В январе 2009 года этот показатель составлял 187,2 процента.
Крупнейшим российским сотовым оператором является МТС. В феврале 2009 года у этой компании в России насчитывалось 64,8 миллиона абонентов. По данным AC&M Consulting, МТС занимает 34,2 процента рынка сотовой связи в России.
У операторов "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") в феврале насчитывалось 42 и 48,7 миллиона абонентов соответственно. Рыночная доля "Мегафона" в России составила 22,9 процента, "Вымпелкома" - 25,7 процента.
Доля региональных сотовых операторов в феврале 2009 года достигла 20,8 процента. Месяцем ранее этот показатель равнялся 17,2 процента.