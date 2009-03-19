Из-за кризиса лишились работы сисадмины в 20% российских компаний

20,1% опрошенных участников социальной сети сообщили, что сокращения затронули часть специалистов этой профессии. Почти 7% респондентов ответили, что у них сократили всех сисадминов. В 67% фирм сокращений пока не было. Также давались следующие ответы: "перевели на полставки", "были увольнения с наймом лучших специалистов на те же деньги", "у нас аутсорсинг".