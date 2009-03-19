Из-за кризиса лишились работы сисадмины в 20% российских компаний

В опросе, как сообщает Security Lab приняли участие более 1000 активных участников сети, работающих в различных регионах России и представляющих различные сферы бизнеса – от нефтегазовой и металлургической промышленности до медицины и медиаиндустрии.
Участники социальной сети отвечали на вопрос "Были ли в Вашей компании сокращения системных администраторов?"
20,1% опрошенных участников социальной сети сообщили, что сокращения затронули часть специалистов этой профессии. Почти 7% респондентов ответили, что у них сократили всех сисадминов. В 67% фирм сокращений пока не было. Также давались следующие ответы: "перевели на полставки", "были увольнения с наймом лучших специалистов на те же деньги", "у нас аутсорсинг".
Передача обслуживания компьютеров, корпоративных ИТ-систем и сетей на аутсорсинг расценивается респондентами как один из реалистичных вариантов экономии на штатных системных администраторах.
Отвечая на вопрос "Нужен ли в штате системный администратор в нынешних кризисных условиях?" более 20% опрошенных заявило "Не нужен вообще, поддержку ИТ нужно отдать на аутсорсинг". 12% считают, что штатный сисадмин в их компаниях просто не нужен.62% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.
Также были зафиксированы следующие ответы: "зависит от критичности работ и масштабов бизнеса", "нужен по мере необходимости", "нужен фрилансер или совместитель", "все зависит от уровня специалиста".
В числе главных проблем респонденты назвали низкую компетентность системных администраторов. Так считают 29% опрошенных. По мнению 40% - сисадмины чрезмерно медлительны, 17% считают их невежливыми.
Также участники опроса отмечают, что специалистам техподдержки стоит развивать свои коммуникативные навыки, больше интересоваться общими задачами компании, пересмотреть свою "завышенную самооценку".
Среди других проблем, на которые указывают опрошенные представители компаний, также можно выделить "лень", "неумение разговаривать не на itишном языке" и "слабое здоровье".
Профессия системного администратора является одной из самых массовых в России. Ее представители есть в большинстве компаний со штатом от 10 человек, вне зависимости от сфер их деятельности. В обязанности сисадмина, как правило, входит обеспечение работы парка компьютеров, сетей и программного обеспечения.