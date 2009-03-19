Из Тюмени прямо в Forbes

Надежда Копытина – легенда бизнеса, идейный вдохновитель, основатель и президент ГК «Лёдово» – одного из крупнейших российских производителей и поставщиков морепродуктов. Надежда Копытина родилась в Тюмени, через несколько лет переехала с родителями в Нижневартовск, затем на учебу в Москву. Достигла колоссальных результатов: начала предпринимательскую деятельность в 18 лет, в 24 организовала компанию "Сальмон" по продаже замороженных морских деликатесов, которая в дальнейшем стала ядром Группы компаний "Лёдово".