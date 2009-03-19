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Из Тюмени прямо в Forbes

19 марта 2009, 16:57
В рамках «Woman &amp; Business Forum» Надежда Копытина, легенда бизнеса, идейный вдохновитель, основатель и президент ГК «Лёдово», коренная тюменка, представит свою книгу «Хочу попасть в Forbes. Путь к миллиарду Надежды Копытиной».

В рамках «Woman & Business Forum» Надежда Копытина, легенда бизнеса, идейный вдохновитель, основатель и президент ГК «Лёдово», коренная тюменка, представит свою книгу «Хочу попасть в Forbes. Путь к миллиарду Надежды Копытиной».

Надежда Копытина – легенда бизнеса, идейный вдохновитель, основатель и президент ГК «Лёдово» – одного из крупнейших российских производителей и поставщиков морепродуктов. Надежда Копытина родилась в Тюмени, через несколько лет переехала с родителями в Нижневартовск, затем на учебу в Москву. Достигла колоссальных результатов: начала предпринимательскую деятельность в 18 лет, в 24 организовала компанию "Сальмон" по продаже замороженных морских деликатесов, которая в дальнейшем стала ядром Группы компаний "Лёдово".

Тюменка, достигшая невероятных высот в бизнесе, в числе пяти российских олигархов в свое время приняла участие в популярном телешоу «Капитал», где крупные российские бизнесмены оценивали успешность проектов и идей обычных людей и решали, стоит ли инвестировать в них свой личный капитал.

«Из последних достойных книг, которые мне понравились (прочитав примерно две недели назад, по-прежнему нахожусь под сильным впечатлением) - "Хочу попасть в "Форбс" Надежды Копытиной, владелицы группы компаний "Ледово". Очень откровенная книга, которой не ожидаешь от достаточно публичного человека».

Игорь Манн, гуру российского маркетинга

#Новости#Экономика#Бизнес#Женщины#Ксения
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