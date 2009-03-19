Госдума оградит детей и подростков от сцен насилия и эротики

Кроме того, отдельный законопроект "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", находящийся сейчас на рассмотрении Госдумы, обязывает СМИ маркировать свою продукцию ссылкой на возраст, с которого она разрешена для прочтения или просмотра. Информационная продукция будет делиться на категории "универсальная" (для любого возраста), "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", с "16 лет" и "с 18 лет".