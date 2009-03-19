Госдума оградит детей и подростков от сцен насилия и эротики

Они направлены на ужесточение правил, которые регламентируют доступ несовершеннолетних к информации, содержащей материалы эротического характера, сцены насилия и антиобщественного поведения, а также рекламу табака и алкоголя.
Подобные ограничения действуют во многих странах – Австралии, Великобритании, Германии, Польше и т.д. По словам автора законопроекта, депутата от фракции ЛДПР Владимира Семенова, он затронет СМИ, книги, фильмы, телевизионные программы и компьютерные игры.
В действующем законодательстве просмотр материалов, содержащих сцены насилия, порнографию, сцены употребления наркотиков, а также пропагандирующих расовое и религиозное неравенство "не рекомендуются" лицам до 16 лет. В новой редакции закона эта планка повышается до 18 лет.
Кроме того, отдельный законопроект "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", находящийся сейчас на рассмотрении Госдумы, обязывает СМИ маркировать свою продукцию ссылкой на возраст, с которого она разрешена для прочтения или просмотра. Информационная продукция будет делиться на категории "универсальная" (для любого возраста), "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", с "16 лет" и "с 18 лет".
С 6 лет будет разрешено просматривать передачи о болезнях, несчастных случаях и катастрофах, но без демонстрации последствий, которые могут вызвать у детей "страх и панику". 12-летним допустят показ насилия, но лишь "с обязательным выражением сострадания к жертвам", и употребление "оправданных сюжетом" бранных слов. Любовные же сцены разрешат смотреть только с 16 лет, и то "не носящие сексуального характера".