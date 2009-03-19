Джордж Буш напишет книгу о принятых им решениях

Предположительно книга будет называться "Точки принятия решений" (Decision Points) и выйдет в 2010 году в издательства Crown Publishing Group. В книге планируется рассказать об обстоятельствах принятия наиболее трудных и наиболее ответственных решений, таких как отправка войск в Афганистан и Ирак, а также действиях президента во время терактов 11 сентября, урагана "Катрина" и в других критических ситуациях.