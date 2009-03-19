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Джордж Буш напишет книгу о принятых им решениях

19 марта 2009, 09:21
Экс-президент США Джордж Буш-младший напишет книгу мемуаров о самых важных решениях, принятых за время своего президентства, сообщает Reuters 18 марта.

Предположительно книга будет называться "Точки принятия решений" (Decision Points) и выйдет в 2010 году в издательства Crown Publishing Group. В книге планируется рассказать об обстоятельствах принятия наиболее трудных и наиболее ответственных решений, таких как отправка войск в Афганистан и Ирак, а также действиях президента во время терактов 11 сентября, урагана "Катрина" и в других критических ситуациях.

Также Буш пообещал включить в книгу и рассказ о нескольких важных личных решениях, в том числе о том, как он решил бросить пить, как обрел веру в бога и как решил стать президентом. В общей сложности в книге будет рассказано о 12 самых трудных решениях.

Напомним, ранее о намерении написать мемуары уже сообщила бывшая первая леди США Лора Буш. Супруга экс-президента расскажет о встреченных ею необычных людях, в первую очередь, за восемь лет, которые она провела в Белом доме. Ожидается, что книга также выйдет в 2010 году.

#Новости#Буш#США#Таня#Политика
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