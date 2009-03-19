Директор Тюменской ветеринарной лаборатории растратила 550 тысяч бюджетных рублей

Как установлено следствием, 27 ноября 2007 года в помещении отдела радиологии Государственного учреждения «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» произошёл пожар. В период с декабря 2007 по февраль 2008 год силами работников лаборатории в отделе были проведены ремонтные работы.
Несмотря на это, с 30 июня по 4 сентября 2008 года Сандакова, являясь директором лаборатории, получила из областного бюджета на ремонтно-восстановительные работы свыше 550 тыс. рублей, которые затем перечислила на расчётные счета коммерческих предприятий.
Впоследствии знакомый Сандаковой снял денежные средства со счетов указанных фирм и вернул ей. Полученные таким образом деньги подозреваемая направила на оборудование сауны в помещении котельной, расположенной на территории лаборатории, которой пользовалась сама, а также предоставляла в пользование своему руководству. Между тем, устроенная сауна на баланс учреждения поставлена не была.
Нарушения законы вскрыты сотрудниками Регионального управления ФСБ по Тюменской области. По результатам проверки, проведённой следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.