Директор Тюменской ветеринарной лаборатории растратила 550 тысяч бюджетных рублей

Впоследствии знакомый Сандаковой снял денежные средства со счетов указанных фирм и вернул ей. Полученные таким образом деньги подозреваемая направила на оборудование сауны в помещении котельной, расположенной на территории лаборатории, которой пользовалась сама, а также предоставляла в пользование своему руководству. Между тем, устроенная сауна на баланс учреждения поставлена не была.