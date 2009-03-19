Большинство россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек

Напомним, обсуждение введения карточек на продовольствие началось еще в середине 2008 года. Сначала с таким предложением выступили российские бизнесмены на заседании Общественной палаты России. Позднее эта идея была поддержана министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым и партией "Единая Россия", которая оценила число возможных получателей карточек в 3-5 миллионов.