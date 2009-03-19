Большинство россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 14-15 марта 2009 года. Летом прошлого года за эту идею выступал 51 процент респондентов.
Чаще всего в поддержку карточек, которые призваны обеспечить самые бедные слои населения продуктами, высказывались жители Сибири (78 процент опрошенных) и на Урале (76 процентов). Больше всего противников реформы в Северо-западном федеральном округе - таких 32 процента.
Положительное отношение к введению карточек на продовольствие чаще демонстрируют обеспеченные участники опроса, отмечает ВЦИОМ. Таких оказалось 70 процентов. 26 процентов россиян, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, наоборот, чаще высказываются против реформы.
Стоит отметить, что 42 процента россиян, принявших участие в опросе, считают, что введение карточек не поможет снять социальную напряженность в обществе. Кроме того, 39 процентов респондентов считают, что это мероприятие станет весьма затратным для бюджета страны.
Напомним, обсуждение введения карточек на продовольствие началось еще в середине 2008 года. Сначала с таким предложением выступили российские бизнесмены на заседании Общественной палаты России. Позднее эта идея была поддержана министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым и партией "Единая Россия", которая оценила число возможных получателей карточек в 3-5 миллионов.