Автомобильный ТИГР зарегистрируется в Минюсте

Официальный статус, как считают члены этого движения, позволит им вести конструктивный диалог с властью.
Движение ТИГР получило известность после нескольких крупных акций протеста автомобилистов против повышения пошлин на ввоз иномарок, проведенных во Владивостоке и других городах Приморского края, а также в центральной части России. Из-за отсутствия официального статуса последние митинги ТИГР проводил совместно с КПРФ, однако такой формат не устраивал многих участников движения.
Если же Минюст одобрит создание общественной организации, то у ТИГРа появится возможность самостоятельно направлять запросы в органы власти на проведение акций протеста и проводить свои мероприятия независимо от политических партий. Об этом заявил член координационного совета движения автомобилистов Максим Веденев.
Противники получения ТИГРом официального статуса считают, что подав документы на регистрацию в Минюсте члены координационного совета "совершили ошибку". По мнению одного из активистов движения Артема Самсонова, "лучше было оформить какую-то другую, экологическую или антикоррупционную организацию, а ТИГР должен оставаться неформальным движением".
Веденев в свою очередь считает, что официальная регистрация ТИГРа позволит сохранить контроль над этой организацией, в которой намечается раскол, а также не допустить в нее "сепаратистов", которые выступают за отделение Дальнего Востока от России и создания независимой республики.