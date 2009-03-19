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Автомобильный ТИГР зарегистрируется в Минюсте

19 марта 2009, 14:04
Общественное движение автомобилистов ТИГР (Товарищество инициативных граждан России) подало в Минюст РФ документы о регистрации в качестве общественной организации.

Официальный статус, как считают члены этого движения, позволит им вести конструктивный диалог с властью.

Движение ТИГР получило известность после нескольких крупных акций протеста автомобилистов против повышения пошлин на ввоз иномарок, проведенных во Владивостоке и других городах Приморского края, а также в центральной части России. Из-за отсутствия официального статуса последние митинги ТИГР проводил совместно с КПРФ, однако такой формат не устраивал многих участников движения.

Если же Минюст одобрит создание общественной организации, то у ТИГРа появится возможность самостоятельно направлять запросы в органы власти на проведение акций протеста и проводить свои мероприятия независимо от политических партий. Об этом заявил член координационного совета движения автомобилистов Максим Веденев.

Противники получения ТИГРом официального статуса считают, что подав документы на регистрацию в Минюсте члены координационного совета "совершили ошибку". По мнению одного из активистов движения Артема Самсонова, "лучше было оформить какую-то другую, экологическую или антикоррупционную организацию, а ТИГР должен оставаться неформальным движением".

Веденев в свою очередь считает, что официальная регистрация ТИГРа позволит сохранить контроль над этой организацией, в которой намечается раскол, а также не допустить в нее "сепаратистов", которые выступают за отделение Дальнего Востока от России и создания независимой республики.

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